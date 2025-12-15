ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилия иска Анчелоти до 2030 г.

Осъдиха на 2 г. зад решетките мъж, карал дрогиран крадена кола в София

затвор СНИМКА: Пиксабей

По обвинение на Софийска районна прокуратура на 2 години затвор е осъден 34-годишен мъж за шофиране след употреба на наркотици на противозаконно отнет автомобил.

Събраните доказателства сочат, че за времето от около 18,00 часа на 11.04.2025 г. до около 18,00 часа на 12.04.2025 г. от подземен паркинг, находящ се в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемият К.Н. противозаконно е отнел лек автомобил, марка „Ситроен", съобщават от прокуратурата.

На 13.04.2025г. около 18,50 часа в ж.к. „Люлин" в гр. София той е управлявал автомобила след употреба на наркотични вещества, а именно метадон и кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство – „Дръгтест 5000".

По случая е водено досъдебно производство за престъпления по чл.346, ал.1 от НК и по чл. 343б, ал. 3 от НК. В хода на разследването са направени експертизи, сочещи К.Н. като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна К.Н. за виновен по повдигнатото му обвинение и му беше наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно и глоба в размер на 500 лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

