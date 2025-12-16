Департамент със знак за качество на Кеймбридж помага на българчета в чужбина да следват тук

Звеното на Софийския университет работи с чужди студенти у нас и с хиляди учители

Издава международно валиден сертификат за владеене на български

Отворили сме широко вратите за обучение по български като чужд както на бъдещи кандидат-студенти, така и за всякакви чужденци, които искат да изучават нашия език. Трябва да се знае, че има институция, която се грижи за това. А в последните години помагаме на българчетата от неделните училища в чужбина да продължат висше образование в родината си.

Така кратко обобщава работата на Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация на Софийския университет проф. Светозара Халачева. Тя преподава български на чужденци и подготвя учителите от българските училища в чужбина как да го преподават. Само първата година те са идвали от всички краища на света. Вече се прави онлайн и много често

проф. Халачева общува едновременно с педагози от Азия, Европа и Америка

Часовете са в късния следобед, за да може да се включат и учителите от САЩ. А са важни, защото според специалистката да преподаваш български като втори език, си е друг занаят. У нас децата получават повече теоретични знания за езика, докато в чужбина са необходими практически знания по езика. Проф. Светозара Халачева

Департаментът е наследник на Института за чуждестранни студенти. От 2000 г. става Департамент за езиково обучение, а от 202 4г. е Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация.

В деня, когато екипът ни гостува на департамента, няколко групи младежи от различни краища на света се обучаваха по български, защото искат да следват тук. Харесват и езика, и страната ни, а към българското висше образование се отнасят с невероятен респект. Костас от Гърция (вляво) иска да учи медицина. С колегата в момента учат българска граматика - образуване на минало страдателно причастие.

В момента департаментът към СУ извършва три основни типа дейности. С най-големи традиции е обучението на чуждестранни студенти в подготвителната година. Те първо се обучават там - независимо дали ще следват на български, или на английски. Има часове по езика плюс часове за специализирана подготовка в зависимост от бъдещата им специалност. Ако ще кандидатстват медицина, имат часове освен по езика и по биология и химия на български или на английски според това какво ще кандидатстват. Учат и математика и физика, ако ще стават инженери. В департамента се организират курсове по чужди езици за ученици и възрастни. От една година в департамента се провеждат квалификацията на учителите и изпитите за професионално-квалификационни степени, според които учителите израстват в кариерата и естествено получават бонус към заплатата си. Към момента в платформата на департамента са записани над 6000 учители. Бъдещи студенти от Турция, Гърция, Ирак, Ливан и къде ли още не учат български език в департамента на Софийския университет.

“Това, с което лично аз и колегите ми се гордеем, е, че департаментът е единственият член на най-престижната асоциация за езиково тестиране в Европа ALTE - създадена е от авторите на общата европейска езикова рамка”, обяснява проф. Халачева.

Знанията по всеки чужд език се оценяват именно по тази рамка. И затова сертификатите, издавани от членове на ALTE, са международно признати.

Единственият член на тази асоциация от България е Софийският университет със своя Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация. Повече от 10 години издава международно признат сертификат с безсрочна валидност.

Сертификационните изпитни тестове на Алма матер

минават на международен одит на 5 г.

от представители на ALTE.

Последният одит направил представител на Кеймбридж, а два пъти департаментът е получавал най-голямото признание на ALTE - знака за качество Q mark.

Най-често се явяват чужденци, които кандидатстват за българско гражданство, за което трябва да положат изпит за ниво А2. От десетина години пък най-голямата група са децата от българските неделни училища в чужбина. До момента ние сме изпитали над 2200 чужденци, от които 1600 са ученици от неделните училища в чужбина, уточнява проф. Халачева.

Интересът на българчетата бил провокиран от важна промяна в наредбата за държавните изисквания за прием на студенти. Кандидатите, които нямаха матура по български, не можеха да кандидатстват в специалности, за които е необходима матура по български. От 2020 г. липсващата оценка от матура по български се заменя от средноаритметичното между оценката на кандидата по езика на неговата страна и сертификата на нашия департамент. През 2017 г. има сключено споразумение между Министерството на образованието и науката и Софийския университет. Документът делегира правата и задълженията нашият департамент да извършва методическа подкрепа за обучението по български в чужбина и да сертифицира знанията на учениците ни от чужбина. Това доказва, че за МОН това е единствено валидният и стойностен сертификат за владеене на езика, гордее се директорката на департамента.