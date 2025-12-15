С три торти посрещна 1 век дядо Блажко в Дома за стари хора в Свищов

100-годишен юбилей отпразнуваха за пръв път от 115 г. в Дома за стари хора "Мария Луиза" в Свищов. Столетникът Блажо Стоилов Георгиев бе удостоен със специално внимание от страна на общинското ръководство, персонала и останалите възрастни хора. По повод своя празник той получи поздравителен адрес от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев и икона, изобразяваща Дева Мария и Младенеца.

Директорът на социалната услуга Мария Цветанова поздрави благия Блажко и му пожела да запази духа и добротата си, а тортите за празничния ден бяха цели три. Сред най-специалните изненади за Блажо Георгиев беше изненадата, поднесена от децата от групата за народни танци при ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856".

Празникът беше изключително вълнуващ за всички присъстващи, а от Дома за стари хора споделиха, че за цялата 115-годишна история на ДСХ "Мария Луиза", за първи път се случва домуващ да навърши 100-годишен юбилей.