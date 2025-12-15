Йотова към олимпийските отбори по природни науки: Вие сте интелектуалната мощ на нацията

Илияна Йотова беше гост на традиционната Годишна среща на българските олимпийски отбори по природни науки, която е под патронажа на държавния глава Румен Радев

Вие сте интелектуалната мощ на българската нация и България разчита на вас. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова приветства българските олимпийци по природни науки, техните преподаватели и родители на традиционната Годишна среща на българските олимпийски отбори по природни науки. Срещата се провежда под патронажа на държавния глава. Вицепрезидентът поздрави специално от името на Румен Радев участниците в срещата за успехите им. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

„С таланта, огромния труд и успехите си вие сте най-доброто опровержение на всички онези, които твърдят, че науката в България е на ниско ниво. На всички, които казват, че нямаме дух и амбиция, нямаме сили да си поставяме големи цели и да покоряваме върхове", подчерта в приветствието си Илияна Йотова.

Вицепрезидентът благодари за подкрепата и отдадеността на преподавателите, учените и менторите, както и на родителите на българските олимпийци. „В трудните времена, в които живеем, вие правите най-ценното – създавате у младите хора усещането, че държат в ръцете си съдбата си и развитието на България и света", обърна се Йотова към преподавателите. Тя изтъкна активната роля за развитието на българските олимпийски отбори по природни науки на Сдружението на олимпийски отбори и всички, които ги подкрепят.

Изминалата година отново беше белязана от многобройните успехи на националните олимпийски отбори по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект – 39 медала от международни олимпиади, заедно с още близо 100 медала в останалите състезания. С общо пет златни медала на Международната олимпиада по информатика и на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика бяха записани най-добрите отборни класирания за всички времена. Отборът по лингвистика спечели 2 златни медала и абсолютни първо и второ място в света.