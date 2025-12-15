В „Двореца" в Балчик възстановяват шивалнята, „ремонтират" Нимфеума

Бронзова скулптура на Балчика Мошеску- Мъчиукъ, дъщеря на Октавиан Мошеску, последния румънски кмет на Балчик и красивата българка Пенка Добрева, дарена на „Двореца" по нейна воля от дъщеря й, вече е разположена в културния център, а официалното й представяне с участието на семейството на дарителката е планирано за първите месеци от 2026 г , съобщи директорът Галина Миткова.

Проектът „Конци на времето", финансиран от националния фонд „Култура", ще възстанови шивалнята в „Двореца". Там ще бъде експонирана дарена над 100-годишна шевна машина, която работи. С участието на Мадлен Божилова – Амин, която е в „списъка" „Живо човешко съкровище"на Министерството на културата, ще бъдат изработени реплика на одежда на кралица Мария и добруджанска носия, които ще останат във фонда на института.

„Ще бъде възстановена и сградата до водопада в „Двореца", известна като юзина. Тя бъде превърната в добруджанска младоженческа стая от 30-те и 40-те години на XX век. Инициативата да покажем как изглежда модерен градски дом в Балчик от това време се поде радушно от жители на Белия град и вече са дарени мебели - над 100-годишни столове, облекла, френски парфюм, подарен на дама, който не е отварян.Историята на всяка вещ и нейния притежал ще бъде разказана чрез видео", добави Миткова. Подготвен е и проект за реставрация на Нимфеума в „Двореца", където се провеждат сватбени церемонии на младоженци от цял свят. В момента проблем е, че водата там не тече от години.

„Целта е да оживим „Двореца" и през неакивния сезон, като залагаме на конферентния туризъм и на развитието на проекта „Балчик - сцена на световните култури". Тази година проведохме Дни на испанската и турската култура. През декември завършваме с „Традиции България". През февруари следващата година в рамките на инициативата ще пренесем Венеция в „Двореца" и ще организираме маскен бал. В разговори сме с посолства у нас за представяне на по-екзотични култури", добави Миткова.През май догодина за първи път. в „Двореца" ще се проведе четиридневен музикално-литературен форум „Балчик", чийто акцент ще бъде концерт с участието на музикантите Мартин Пантелеев – цигулка, Хари Ешкенази – цигулка, Марта Пантелеева – виола, и Пантелей Пантеелев – кларинет, както и други артисти, като инициативата е на музиканта Мартин Пантелеев. От юни до сепември в Каменната зала на културния център ще бъде експонирана изложбата „Цветно послание", което ще бъде нарисувано с вълна от Светла Чиракова.

Около 200 000 посетители от България и от чужбина са посрещнали в културния център"Двореца" през тази година. Българите и румънците си оспорват първенството. Тази година са проведени и н над 70 концерта, фестивали, пленери, образователни събития.