ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21917170 www.24chasa.bg

Доц. д-р Дария Карапеткова е новият директор на Културния център на Софийския университет

1548
Доц. Дария Карапеткова

Доц. д-р Дария Карапеткова от катедра "Романистика" на Факултета по класически и нови филологии е новият директор на Културния център на Софийския университет. Тя беше избрана след проведен конкурс и представяне на концепция за развитието на Центъра, съобщиха от висшето училище.

Дария Карапеткова е преводач от италиански език и литературен критик. Преподава художествен превод и морфосинтаксис на италианския език, теория и критика на превода. Участва в ръководството на магистърската програма „Преводач-редактор".

Автор е на книгите „Ботуша в българската литературна мода" (публикувана и от престижното римско издателство "Карочи" със заглавие „La letteratura italiana in Bulgaria. Traduzioni, mode, censura") и „За превода". Сред преведените от нея автори са Умберто Еко, Елена Феранте, Тициано Терцани, Изабела Албрици, папа Франциск.

Доц. Дария Карапеткова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)