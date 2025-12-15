Доц. д-р Дария Карапеткова е новият директор на Културния център на Софийския университет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доц. д-р Дария Карапеткова от катедра "Романистика" на Факултета по класически и нови филологии е новият директор на Културния център на Софийския университет. Тя беше избрана след проведен конкурс и представяне на концепция за развитието на Центъра, съобщиха от висшето училище.

Дария Карапеткова е преводач от италиански език и литературен критик. Преподава художествен превод и морфосинтаксис на италианския език, теория и критика на превода. Участва в ръководството на магистърската програма „Преводач-редактор".

Автор е на книгите „Ботуша в българската литературна мода" (публикувана и от престижното римско издателство "Карочи" със заглавие „La letteratura italiana in Bulgaria. Traduzioni, mode, censura") и „За превода". Сред преведените от нея автори са Умберто Еко, Елена Феранте, Тициано Терцани, Изабела Албрици, папа Франциск.