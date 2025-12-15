В Народния театър стреснати, че ще уволнят директора им. Министър Бачев: Няма дори опит за това! (Обзор)

Инспекторатът към Министерския съвет прави проверка на проверката след подаден сигнал за нарушения

В задочен спор влязоха екипът на Народния театър и Министерството на културата. Според артистите се подготвяло дисциплинарното уволнение на шефа им Васил Василев, а администрацията на министър Мариан Бачев опроверга твърденията им, наричайки ги спекулации.

Още в неделя следобед едни от най-знаковите актьори на театъра, сред които Аня Пенчева, Юлиан Вергов, Бойка Велкова, Анна Пападопулу, Валентин Ганев, Дарин и Деян Ангелови, изпратиха открито писмо до премиера Росен Желязков, Мариан Бачев и всички медии.

Категорично се противопоставяме на всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирало се Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската култура до непознато досега дъно и в последните си дни се опитва панически да въздейства дългосрочно върху процесите в българския театър, твърдят актьорите.

Пуснат позицията, след като разбират, че Бачев подготвя дисциплинарно уволнение на директора им. Миналата седмица в театъра отишли служители на министерството, за да връчат предизвестие на Васил Василев за прекратяване на отпуска му, разказа източник на “24 часа”, пожелал анонимност. Актьорите заподозрели, че планът е дисциплинарно уволнение на шефа им в понеделник, поради което публикуваха позицията си в неделя.

Всъщност Васил

Василев не е

получил

предизвестието

за прекратяване

на отпуска си,

защото наистина е в такъв и е в чужбина, както той поясни във фейсбук.

В желанието си да установи някакви нарушения, министърът, чиято оставка бе поискана почти от целия сектор много преди подадената оставка на правителството, назначи проверка, която да бъде извършена от Инспектората на Министерството на културата (със срок до 27.11.2025 г.). Без проверката да е приключила по надлежния ред, Бачев предприе последващи действия и поставяйки невъзможни срокове за изпълнение поради отсъствието ми от страната при условие на разрешен неплатен отпуск (в творчески ангажимент), обясни директорът. Творческият състав на театъра, който излезе с официална позиция в неделя СНИМКИ: АРХИВ

От заместващия го колега Василев разбира “за безобразия на служители на Министерството на културата при опитите им да бъдат връчени по служебен ред документи, “адресирани и касаещи лично мен и които трябва да получа единствено лично”. В медиите беше тиражирана информация за планирано от Бачев мое отстраняване като директор на театъра. Благодаря за реакцията и подкрепата от колегите ми. Това приемам за истинската оценка на работата ми, написа Василев.

По думите му пореден министър се опитва да пренебрегне механизма за управление на културните институти след спечелен конкурс и петгодишен мандат, в който директорът трябва да защитава творческия план и социалния статус на трупата и служителите си. Според Василев

министърът

системно бави

разплащанията

по ангажименти, произтичащи от спечелени обществени поръчки и творчески/авторски договори, без да създаде ефективен механизъм за финансирането им. Министър Бачев вижда нарушение в адекватното възнаграждение на актьорите и на други правомерни действия за нормалното функциониране на театъра, твърди още Василев.

Горе-долу по същото време, в което той написа своята позиция, с такава излезе и министерството. Оттам съобщиха, че с недоумение са разбрали за твърденията за отстраняване на Василев и че са спекулации.

Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината. Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата. Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия, обясниха от екипа на министър Бачев.

А от Народния театър съобщиха, че след подаден сигнал от тях за редица нарушения проверката, извършена от Министерството на културата, в момента се проверява от Инспектората на Министерския съвет. В сигнала си посочихме, че тези нарушения поставят под съмнение обективността на резултата. В очакване сме на констатациите от проверката на проверката, заявиха от театъра.

По-късно през деня правителството одобри предложението на министър Бачев за финансиране с допълнителни 20 милиона лева на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства.