Къде се оплакваме от търговци, които вдигат цените с еврото

Заплатата не може да бъде намалена заради новата валута

По-малко от месец остава до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България започват поредица от полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Променя ли се работната ми заплата?

Присъединяването на страната към еврозоната не оказва негативно влияние върху работната заплата, защото тя ще бъда преизчислена от левове в евро по фиксирания курс (1 евро = 1,95583 лева), като закръглението до втория знак е в полза на работещото лице.

Ето и един пример: Ако получавате 2000 лева, след прехода ще получавате 1022,59 евро (2000 лева х 1,95583 = 1022,58376 евро = 1022,59 евро).

Какво се случва със сключени договори преди влизането в еврозоната?

Всички договори (трудовите, за наем, кредитните и.т.н) остават в сила и няма нужда да се преподписват! Няма промяна в правата и задълженията на страните по тях. Сумите в левове ще бъдат автоматично преизчислени в евро по фиксирания курс (1 EUR = 1,95583 BGN).

Кой обменя левове в евро?

Българската народна банка (БНБ) ще обменя неограничено количество левове в евро без такса и без краен срок по официалния фиксиран курс. Услугата ще се извършва в сградите на институцията в София, както и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги" АД в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

През първите 6 месеца, всички банки също ще обменят безплатно и без ограничение в размера, като за суми над 30 000 лв. ще се изисква предварителна заявка от 3 работни дни. След този срок те могат да въвеждат такси и евентуално да прекратят услугата след 12 месеца. "Български пощи" ЕАД ще обменя само в населени места без банкови офиси. По подобие на търговските банки "Български пощи" са длъжни за 6 месеца след въвеждането на еврото да извършват безплатна обмяна, както следва:

- До 1000 лв. на ден без заявка

- От 1000 до 10 000 лв. на ден с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни

- Не обменя на едно лице над 10000 лв. на ден

След този срок те могат да въвеждат такси и евентуално да прекратят услугата след 12 месеца.

На коя институция мога да подам сигнал, ако забележа или стана жертва на нарушение?

Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги, без това да е обосновано от обективни икономически фактори.

Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите; когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги, без това да е обосновано от обективни икономически фактори.

Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции – търговските банки;

Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.