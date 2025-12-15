14 хиляди започнали работа през ноември, търсят се още ресторантьори и автомонтьори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

14 086 души са започнали работа през ноември. Данните са на Агенцията по заетостта, която отчита стабилен пазар на труда през този месец.

13 086 от всички, които са започнали работа, преди това са били безработни. А други 1000 - заети, учащи и пенсионери, са получили съдействие за промяна или ново професионално развитие.

Безработицата в страната остава на ниско ниво - 5,14%, отчита агенцията. Спрямо същия месец миналата година това представлява спад с 0,02 процентни пункта.

Над 4120 души са били мотивирани да направят първи крачки към включване в пазара на труда през ноември и това се е случило благодарение на целенасочената работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.

3229 души от уязвимите групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. 1170 от тези лица са включени по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Издадени са над 8400 ваучера за обучение на безработни и заети лица.

Същевременно през ноември са обявени 6146 свободни работни места. Най-голяма част от тях са в преработващата промишленост (23,3%) и държавното управление (15,6%), последвани от търговия и ремонт на автомобили (12,6%), образованието (12,1%), хотелиерството и ресторантьорството (4,9%) и хуманно зравеопазване и социална работа (4,1%).

Сред най-търсените професии през месеца се открояват: персонал полагащ грижи за хора; продавачи; работници в строителството и транспорта; преподаватели; заети в производството на храни, облекло и дървени изделия, както и други професии, ключови за функционирането на икономиката.