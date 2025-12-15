ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преодоляването на стълби вече не е проблем за инва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21917573 www.24chasa.bg

Успешно изтеглиха танкера "Кайрос" до Бургаския залив

4304
Три влекача теглят танкера "Кайрос" Снимка: Орлин Цанев

Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив около 17.30 ч. В момента се извършват действия по пускането на котвата с помощта на 5-тонен генератор, който е натоварен на риболовен кораб, съобщава БНТ.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица. Танкерът тръгна около 9.45 ч. на север към Бургас, теглен от три влекача.

Близо четири часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата. Операцията се провежда под ръководството на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Очаква се тя да приключи тази вечер.

Три влекача теглят танкера "Кайрос"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)