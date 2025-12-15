Успешно изтеглиха танкера "Кайрос" до Бургаския залив

Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив около 17.30 ч. В момента се извършват действия по пускането на котвата с помощта на 5-тонен генератор, който е натоварен на риболовен кораб, съобщава БНТ.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица. Танкерът тръгна около 9.45 ч. на север към Бургас, теглен от три влекача.

Близо четири часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата. Операцията се провежда под ръководството на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Очаква се тя да приключи тази вечер.