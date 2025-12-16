Божидар е само на 11, но вече знае, че ще стане архитект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Без помощта на "Българската Коледа" лечението на момчето ще е невъзможно

"Ако не е "Българската Коледа", за мен щеше да е невъзможно да осигуря средства за лечението на сина ми. Изключително съм благодарна на всички дарители, които помагат за лечението на деца."

Това казва Даниела Делчева, майка на 11-годишния Божидар Павлов от София. Момчето е с диагноза нанизъм, некласифициран другаде.

Заболяването е характерно с изоставане в растежа

на детето. Още от малък Божидар израствал на височина по-малко от връстниците си. Винаги ръстът му е бил в долната граница и това донякъде успокоявало майка му. В последните години обаче изоставането ставало все по-осезаемо. Тогава започнали редица консултации, изследвания и ядрено-магнитен резонанс в ендокринологията на детската болница "Проф. Иван Митев".

Лекарите установили, че при генетиката няма никакви проблеми, но костната възраст изостава, а хипофизната жлеза е с намален размер и има дефицит на соматотропин – хормон на растежа. И така се стига до сериозната диагноза.

За щастие, медицината е достатъчно напреднала, за да предлага лечение на заболяването с т.нар. растежен хормон.

През март 2025 г. Божидар започва инжектирането на генотропин.

Една опаковка от лекарството струва около 385 лв.

и досега е била достатъчна за 9 дни. Вероятно дозата ще се увеличава, а разходите на месец стигат до 1200 лв.

"Тази сума категорично е непосилна за мен. Няма как от заплатата си да отделя такива средства. Подадох документи до "Българската Коледа" и бяхме одобрени да получаваме финансиране за лекарството. Без тази помощ детето ми можеше да остане без лечение", казва майката на момчето.

След прием на хормона за първите 6 месеца Божидар вече е по-висок с 6 сантиметра, което е сериозен напредък и е обнадеждаващо, че при редовен прием на медикамента ще може да достигне връстниците си.

Засега не е ясно колко време ще се налага прием на хормона

на растежа, защото при всяко дете продължителността е различна.

Все още не е навлязъл в пубертета и не се знае как ще реагира психиката му на здравословния проблем. Той обаче не е пречка Божидар да е изключително ученолюбиво дете.

"Математиката го влече и с справя много добре със задачите.

Преди искаше да стане компютърен специалист, но сега вече мечтата му е да е архитект. Нямам представа защо си хареса тази професия, но е убеден, че иска това да учи.

Малко ме притеснява рисуването, където не е много добър, но пък там се изисква повече техническо чертане. Все пак има доста време, докато завърши средно образование и

нищо чудно да промени мечтата си",

обяснява майка му.

Шестокласникът ходи на хор, посещава и уроци по немски и английски език.

"Очаквам тези дни да ми даде списък с желаните подаръци за Коледа, но сигурно е, че на първо място в желанията му ще е да сме здрави, което пожелавам и на всички деца", казва Даниела.