Цветелина Пенева, ЦИК: За читави промени в Изборния кодекс трябва консенсус между партиите, не става за няколко месеца

За читави промени в Изборния кодекс трябва консенсус между партиите, не може такива промени да се правят за няколко месеца.

Това каза пред БНТ зам.-шефката на обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева. Зам.-шефката на ОС към ЦИК говори за Изборния кодекс, след като по-рано днес по време на консултациите си с президента Румен Радев, от ПП-ДБ му поискаха повече време, за да могат да направят промени в кодекса, с които да бъде върнато 100% машинно гласуване.

"Нека депутатите да си свършат работата от пролетта тази година. След решението на Конституционния съд, което пренареди мандати и вкара "Величие", имаше 5 проекта за промени в Изборния кодекс, но още няма нищо налице. Резултатът е 0, задават се следващите предходни избори и тогава депутатите се сещат да го променят. Още в началото на този парламент партиите казаха, че са нужни промени в кодекса", каза тя.

Становището на обществения съвет към ЦИК за общия законопроект за промени в Изборния кодекс, който отлежава в деловодството на парламента от януари е, че в него се съдържат разнородни предложения, които си противоречат.

"Едни предлагат оптични скенери за машините за гласуване, други предлагат устройства за четене на личните карти за изготвянето на нови избирателни списъци, а нищо от това не може да се случи за няколко месеца. За читави промени на ИК трябва да има консенсус между партиите за това, което е работило и да ремонтират тогава", коментира Пенева в предаването "Още от деня".

Според нея няма как да се купят изцяло нови машини за предстоящите предсрочни избори.

"Всички проблеми, констатирани от Конституционния съд при изборите, са в броенето. Не в машините. Настояваме, ако се говори за машинно гласуване, на тези, които имаме да им се върне функционалността, каквато беше през април 2021 г.", каза още тя.

"Важно е как е формирана изборната администрация. Поне трима на СИК трябва да са преминали обучение с тест, да са сертифицирани, за да се знае, че във всяка СИК има хора, които знаят какво правят. След насрочване на изборите има достатъчно време. Не трябва да се допускат и промени на съставите в дните преди изборите, но това е отговорност на партиите, които си пращат хората по комисии", обясни тя относно секционните комисии.

"Не можем да лишим партиите от представителство в изборните помещения. Колкото повече независими наблюдатели и застъпници има при броенето на резултатите, толкова повече доверие ще има", допълни Пенева.