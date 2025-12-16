След поставяне на имплант Божидар чува звуците на света, майка му благодари на "Българската Коледа"

10-годишното момче мечтае да стане шофьор, а защо не и автомобилен състезател

Появата на дете във всяко младо семейство е повод за радост - ражда се нов живот, вълнението е голямо. Такава е емоцията и за Мария и Николай Методиеви от София и неслучайно те дават името Божидар на рожбата си.

Но още в първите дни на момченцето радостта им бива помрачена. То

развива тежък сепсис и пневмония, за лечението на които бил приложен силният антибиотик амикатин

Животът на бебето бил спасен, но един от страничните ефекти на медикамента бил увреждане на слуха. Лекарите направили тест и потвърдили, че детенцето не чува.

Родителите не могли да повярват, че синът им е с тежката присъда да живее в постоянна тишина. Направили още 6 теста за глухота в различни болници - всичките се оказали положителни. Последвали изследвания в ИСУЛ, вследствие на резултатите от които на 1 година на Божидар сложили слухов апарат. А след още една година във ВМА му направили кохлеарен имплант.

И като че ли този проблем не бил достатъчен, та лекарите открили и частично отлепване на ретината и на двете очи. Последвала операция, която за щастие, е успешна. Останало все пак късогледство, чието развитие се стопира с бифокални лещи - без тях може да се стигне до трайна слепота.

Слуховият имплант прогонил тишината, звуците от заобикалящия го свят вече достигали до Божидар.

"Всеки ден синът ни е на слухова рехабилитация, която изключително много подобри комуникацията му с околните, подари му детство", казва Николай. Благодарение на съвкупността от импланта и рехабилитацията момчето води пълноценен живот, подчертава бащата. Допълва, че той сега е третокласник с впечатляващия успех 5,43.

Ежедневната рехабилитация обаче, която включва задачи с картинки, логопедична работа, развиване на слухови умения и умствена дейност, се заплаща. И тук идва голямата подкрепа на "Българската Коледа".

"От 2020 г. ни подпомагат и сме изключително благодарни. Иначе не бихме могли да се справим", обяснява майката Мария. Тя развълнувано разказва, че синът буквално дължи живота си на "Българската Коледа". В болницата, в която той се родил, на неонатологията били дарени кувьози, закупени с пари от всенародната инициатива.

10-годишният Божидар има простичка мечта, породена от страстта му към колите - иска да стане шофьор. Е, може и автомобилен състезател, ако здравословното му състояние позволява.

"Той сам си намира видеоигри, сам си ги сваля - дори не знам откъде, и всичките са свързани с колите", разкрива Мария. В училище се справя добре в часовете по български език, но условията на задачите по математика го объркват, защото използваните изрази понякога са неразбираеми, казва още тя.

Болката е, че в училище детето все още не може да си намери приятел

Но се надява, че с времето ще се появи точното момче.

Радва се обаче, че са попаднали на интелигентен слухов рехабилитатор, и то пак благодарение на "Българската Коледа". С всеотдайната си работа Невена Михайлова дала силен тласък в развитието на Божидар.

"Тя всяка година дава отчет пред "Българската Коледа" какъв напредък е постигнал синът ни - такъв отговорен човек е тя", казва Мария. И държи отново да подчертае, че "Българската Коледа" е спомогнала да имат чуващо и щастливо дете.