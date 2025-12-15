Десетки бултраси затвориха голямо кръстовище в Пловдив, насроченото шествие пропадна

Издигнаха транспарант "Колежа чака", според тях довършването на стадиона се бави

Големият протест на привържениците на "Ботев" Пловдив, който се очакваше да прерасне в шествие от дома на жълто-черните до общината, не се състоя.

Десетки фенове се събраха пред Колежа, недоволни от бавните според тях темпове на довършване на стадиона. Малко след 18 часа те излязоха на кръстовището на бул. "Източен" и ул. "Богомил", блокираха го и извадиха транспарант с надпис "Колежа чака".

В продължение на няколко минути движението беше спряно, а накрая изнервен шофьор натисна клаксона. Някои от феновете отговориха с викове, но след това недоволните се върнаха пред стадиона. Недоволните се събраха пред Колежа. Снимка: Никола Михайлов

Очакваше се шествието да блокира няколко улици в центъра на града на път от Колежа към Общината, а първоначално се разпространяваше и информация за три различни стартови точки на протеста. По тази причина в целия район около стадиона се струпа много полиция, като по цялата улица "Богомил" имаше групи униформени, макар от ръководството на отбора да бяха призовали за мирен протест.

По-рано днес кметът Костадин Димитров се обърна към феновете и обясни, че уважава правото им да протестират, но досега в Пловдив не е изграждана нова инфраструктура с подобен мащаб.

"За стадион „Христо Ботев" е обявена обществена поръчка за Етап 2, която е публична и достъпна за всички заинтересовани страни. Към момента процедурата е в активна фаза. Едва след като Комисията по избор вземе и обяви окончателно решение, може да се премине към следващ етап. Тези процедури не могат и не бива да бъдат заобикаляни", отбеляза градоначалникът.