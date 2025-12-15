Откриха изчезналия възрастен мъж от Скутаре, жив, но изтощен

Благодаря на всички, които се включиха в търсенето и отделиха от времето си да спасят един човешки живот, написа кметицата

Възрастният мъж от село Скутаре на име Иван, изчезнал в събота вечер около 2 часа след полунощ, е намерен, съобщи кметицата Катя Тодорова. "Ваня е намерен! Жив е, но доста изтощен! Благодаря на всички, които се включиха днес в търсенето и отделиха от времето си да спасят един човешки живот! Благодарим на момчетата, които го откриха! Вярвам, че всяко добро се връща някой ден!", написа тя.

По-рано днес тя призова всички, които са с високопроходими джипове и имат възможност, да помогнат в издирването на човека. "Хайде, Скутаре!!! Нека покажем, че и в добро и в лошо сме заедно!", апелира Тодорова.

След щастливата развръзка тя обясни, че популярният като Ваня мъж е бил открит с дрон, публикува снимка на неговите спасители Илиян Гечков, Румен Попов и Денко Николов и ги нарече герои.