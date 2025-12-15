Шефът на 5-о РУ и наркобосът Росен Стъкларя начело на банда за дрога, палежи и подкупи (Обзор)

Униформен научил за тях от контакти с криминалния контингент

Сред задържаните има и служителка на МВР с 5 г. стаж в системата

Лидер на престъпна група заедно с наркобоса Росен Кръстев-Стъкларя - с такова обвинение се сдоби шефът на столичното 5-о Районно управление на МВР Пламен Максимов. Това стана ясно от думите на окръжния прокурор на Ловеч Валентин Вълков в понеделник.

Максимов бе задържан изненадващо в петък, когато белезниците щракнаха около китките и на други двама негови колеги от районното. 5-о РУ на МВР е едно от големите управления в столицата и включва територии като Центъра, кварталите “Редута”, “Гео Милев”, “Христо Ботев”.

Според разследващите задържаните полицаи лично разпространявали дрогата. А един от тях участвал и в палежа на сграда в Ловеч, съобщи окръжният прокурор.

Делото е там, тъй като разследването, довело до ареста на тримата униформени, сред които и Пламен Максимов, започнало след палежа. Пламналата сграда била административна, изгоряла и кола. Вълков само посочи, че полицаят е знаел за престъплението, но не уточни дали е бил поръчител, изпълнител или помагач, нито пък кой от тримата е.

Добави обаче, че Максимов и Стъкларя са обвинени като лидери на престъпната група.

Бандата се занимавала с разпространение на дрога, палежи и вземала подкупи. Тя действала година и половина.

До разкриването се стигнало след сигнал от униформен.

“Полицаите работят с криминалния контингент и получават информация от него”, обясни зам.-шефът на “Вътрешна сигурност” Петър Петров. Това е отделът, който разследва служителите на МВР.

Освен Максимов в групата имало още двама полицаи.

“Неговият професионален опит предполага да има особени знания в методите, които използваме при разкриване на престъпления от общ характер. Затова беше важно да бъде запазена конфиденциалността на събраната информация”, обясни шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той съобщи, че другите задържани служители са оперативен работник в Пето районно управление с около 13 години стаж, който работи по линия на сектор “Наркотици”, а също така и полицайка с пет години стаж.

Шефът на СДВР допълни, че е изпратил предложение до министъра на вътрешните работи за отстраняване на тримата. Със заповед на Николов за началник на Пето районно временно е назначен комисар Илия Кузманов. Той е шеф на най-големия полицейски синдикат - Синдикална федерация на служителите в МВР.

Освен Стъкларя и тримата полицаи са обвинени още трима души. Всички са задържани за до 72 часа и ще им се иска постоянна мярка за неотклонение във вторник и сряда. Ако бъдат признати за виновни, по обвинението за пласиране на дрога могат да получат от 3 до 10 години, от 3 до 12 г. за участие в престъпна банда и от 5 до 15 години затвор заради подкупите.

Издирва се и още един участник в бандата, който бил извън София по време на арестите. Той се свързал по телефона с разследващите в събота и казал, че ще се яви сам в понеделник. До редакционното приключване на броя не го бе направил.

Арестуваният Пламен Максимов е шеф на 5-о РУ от 2022 г. Назначи го Иван Демерджиев по предложение на Калоян Милтенов, който тогава бе директор на СДВР. Той бе един от 7-те нови началници, обявени през ноември 2022 година след серия от уволнения заради чадъри над Георги Семерджиев, който уби 2 момичета при катастрофа в София.

Преди да оглави районното, Максимов е бил началник на секторите “Улична престъпност” и “Автокражби” в СДВР.

Росен Стъкларя пък се издигна до наркобос, след като Христофорос Аманатанидис-Таки напусна България през 2008 г. Година по-късно го пребиха с бухалки.

Стъкларя бе човекът, дал 5000 лв. на шефа на отдел “Наркотици” в ГДБОП Цветан Панков през 2020 г. Парите били, за да удари негов конкурент.

Панков и Кирил Ванков, шеф на сектор в отдела, бяха оправдани на първа инстанция, а делото още не е тръгнало на втора. По него Стъкларя е свидетел. След това Кръстев стана част от групата на Весо Паяка и Радо Ланеца, която също беше разбита, а Стъкларя стана подсъдим.