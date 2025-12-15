ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков ще участва в срещата на върха на държавите по Източния фланг

Росен Желязков СНИМКА: МС

Министър-председателят Росен Желязков ще вземе участие в първата среща на върха на Източния фланг, която ще се проведе на 16 декември 2025 година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Конференцията е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и представлява ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено на източната граница на ЕС.

Сред темите, които лидерите ще разискват, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушения на въздушното пространство и нарастващите предизвикателства, включително произтичащите от хибридни атаки.

Домакин е премиерът на Финландия Петери Орпо и в нея ще се включат лидери от седем държави членки на ЕС – България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва.

