Спешно дадоха почти половин милиард, за да има метро, влакове и по-модерни болници (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти половин милиард лева успя да намери правителството в оставка на Росен Желязков за метро, влакове, болници, както и за ключови проекти на министерства и общини.

184,4 млн. лв. отиват за изплащане на месечната финансова подкрепа на възрастни и деца с увреждания, както и за лични асистенти.

Столичната община получава 53 млн. лв. за метрото.

40 млн. лв. са за строителството на линия 3

- участъка ул. “Шипка” - жк “Гео Милев” - зала “Арена София/София Тех парк” - бул. “Цариградско шосе”. Тя е с дължина 6 км и 6 метростанции. Част от тези средства са и за строителството на метростанция до жп гара “Обеля” на линия “София - Кюстендил”. 13 млн. лв. са за полицейската охрана на метрото за 2025 г.

40 млн. пък са за “БДЖ-Пътнически превози”, но сумата ще бъде възстановена по европроекти до септември догодина. Към министерството на транспорта отиват 991 703 лв. за заплати в “Автомобилна администрация”, 75 хил. лв. са за “Железопътна администрация” и 120 000 лв. “Проучване и поддържане на река Дунав”. Гласува се и допълнителен трансфер към НЗОК за 30 млн. лв.

“С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск”, пише в прессъобщението на МС. Още 7 800 000 лв. са за скрининг на рак на шийката на матката и дебелото черво.

С почти 3 млн. лв. се увеличава капиталът на болница “Лозенец” - за нова хибридна зала. Този на УМБАЛ “Царица Йоанна” пък ще се увеличи с малко повече от 1 млн. лв. за електрическа система.

20 млн. лв. са за Министерството на културата за планираните програми на театралните, музикалните и танцовите институти.

10,2 млн. лв. отиват към Министерството на външните работи, което е изплатило от своя бюджет вноската към ЕС за подкрепа на мира. Още 15 500 000 лв. са за самия бюджет на Европейския съюз.

10 млн. лв. ще отидат за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

От бюджета на Министерството на иновациите пък се дават до 4 865 279 лв. на Кърджали. Те се отпускат за проекта за подобряване на производствените мощности на “Монек България”. Инвестицията на компанията е над 11 млн. лв. 3 852 321 лв. пък са за инфраструктура в Бургас.

Над 18 млн. лв. са за спорт и изкуства в училищата, а 1,7 млн. лв. са за подготовка на талантливи ученици за олимпиади. Още 57 хил. са за стипендии на даровити деца. За пет национални програми за развитието на образованието се отпускат 637 902 лв.

Още 804 400 лв. ще отидат за изборите в Пазарджик, които бяха на 12 октомври.

