Президент или конкурент? Всички гости на Радев искат да знаят като какъв ги приема (Обзор)

Влизането в институцията в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа, обясни му Деница Сачева от ГЕРБ, която сама отиде на "Дондуков" 2. В прав текст въпрос му поставиха за първи път и от ПП-ДБ

Изборите може да са и чак в средата на април

Президент или конкурент на партиите ще е Румен Радев на предстоящите предсрочни избори?

Отговор на този въпрос искат всички, стана ясно от първите две консултации, които държавният глава проведе преди завъртането на рулетката с мандатите за ново правителство в рамките на този парламент. След като миналата седмица правителството на Росен Желязков подаде оставка, предстоят осмите поред избори за последните 5 години. Но и този път Радев не казва в прав текст дали ще напусне поста, за да излезе лично на политическия терен и кога.

С призив президентът да каже датата на предсрочните избори и лично да се включи в тях се обърна към него Деница Сачева от ГЕРБ. Тя бе единствената от партията на Бойко Борисов, която отиде на “Дондуков” 2. Придружена беше само от медийния съветник на партията Никола Николов. С бодра крачка влезе в заседателната зала, президентът топло я поздрави, но после първи откри огъня. Благодари ѝ, че е

дошла да “отсрами” мъжете в партията си,

имало примери в историята, че “нерядко мъжете се крият зад жените в критични моменти”.

Единственият генерал в политиката, за когото аз работя, добре знае кога е време за мъже, и кога - за жени. Мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. С присъствието си изпълнявам нашето конституционно задължение. Влизането в президентската институция в днешно време е като влизането в най-голямата партийна централа в страната. Служебните кабинети са били 11, седем от които - ваши, за последните 9 години. Това говори за

работа в посока на тежко разделение,

отвърна му Сачева.

Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато ми се внушава. Не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го и дали котката е жива, или умряла. Предлагам ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания, отвърна ѝ президентът.

За партия на Радев се говори от години, но до момента той само поддържа напрежението, без да е предприел конкретни стъпки или да е внесъл яснота по въпроса. Последно обясни, че ще обяви проекта си тогава, когато всички най-малко очакват.

В понеделник обаче въпросът беше поставен ребром и от ПП-ДБ - Атанас Атанасов директно пита Радев ще прави ли партия. Но го направи не с типичния си войнствен тон, а меко - защото хората питали и защото и той искал да знае дали говори с “президент, или конкурент” на следващия вот.

Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството.

Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия

Не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в предизборна кампания. Ако някой ден се стигне до такъв момент, съм казал, че ще ви уведомя, отсече Радев.

Тонът в двата разговора видимо беше различен

Сачева дойде сама, а от ПП-ДБ го бяха уважили с по двама представители на всяка партия.

Радев почти не поглеждаше представителката на ГЕРБ, а с ПП-ДБ говореше меко за разлика от 2023 г., когато при връчването на мандата дори не се ръкува с тях.

Но и двете формации Радев попита биха ли инициирали промени в изборния закон, така че следващият вот да е по-прозрачен. А пред ПП-ДБ дори призна, че той самият е привърженик на машинния вот. Именно те настояват да се върнат правилата от лятото на 2021 г., когато се гласуваше само с машини, а от ГЕРБ държат на хартията. За партиите обаче изборните правила са толкова спорни, колкото и държавният бюджет - всеки е със свои виждания и проекти, някои от които включват и купуване на нови машини. (Кой какво иска - виж долу) Затова със сигурност за промени в кодекса ще е нужно време. А и самите партии признават, че трябва и широк консенсус.

През уикенда пък от ПП-ДБ обясниха, че ще помолят Радев да не бърза с изборите,

за да няма “преспи” навън, а денят да е дълъг,

за да е по-висока избирателната активност. В понеделник, след официалната част, ПП-ДБ разговаряха 35 минути с Радев на закрито. После лаконично обясниха, че не са го питали за дата на изборите, нито дори кога ще връчи втория мандат, макар че той е за тях като втора политическа сила.

До Нова година депутатите имат само една работна седмица - следващата. През нея те ще трябва да приемат удължаването на бюджета. Така че промените в Изборния кодекс остават за 2026 г. Първото заседание на НС ще е на 14 януари. Така окончателно приети промени в кодекса може да има най-рано през февруари, ако ще се правят.

После президентът насрочва новия вот в срок до два месеца. На 12 април обаче е Великден и избори тогава са абсурдни. Уикендът преди това пък е Цветница и също изглежда малко вероятна дата. Така че е

възможно да са на 19 април

Въпросът е обаче колко бързат и самите партии и за какво ще настояват пред Радев. ПП-ДБ хем искат топли и дълги дни, хем да не протакат твърде дълго, за да не изтърват вълната от протестите. Това изтегля вота през март, което пък трябва да съкрати всички останали процедури до средата на януари.

Сценарият, разказан в броя на “24 часа” от 12 декември, че Радев ще готви на бавен огън (по конституция) партиите, засега се изпълнява. Той започна с консултациите, но не бърза - след първите две във вторник идват следващите. При девет групи в 51-ото НС това означава, че срещи ще има до края на седмицата, а може би дори и в последните два работни дни преди Коледа - 22 и 23 декември. Преди се е случвало да са всички в рамките само на два дни.

След това ще завърти рулетката с мандатите, което се очертава да е след старта на новата година. Но първите две сили - ГЕРБ и ПП-ДБ, вече казаха, че няма да участват в преконфигуриране в настоящия парламент и настояват за избори. Така че може и

да върнат папката веднага

После трябва да реши на кого да връчи третия мандат, евентуално да се преговаря за кабинет (или не) и отново да се върне. От ПП-ДБ дойдоха по двама представители на всяка партия в коалицията. Снимка: Велислав Николов

После следва нова порция срещи и преговори, този път с кандидатите за служебен премиер. Както “24 часа” вече писа, засега възможните варианти изглеждат два - мъжки и с фамилия с Г. А именно - шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече два пъти изпълни тази функция, и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. И двамата са с партийно минало: единият е бивш депутат от ГЕРБ, а другият - от “Промяната”. По информация на “24 часа” засега везните на Радев клонят към Гюров. Предишните два пъти, когато Радев назначаваше служебен премиер от списъка в променената конституция, Гюров и колегите му от БНБ не бяха опция заради процесите по влизането в еврозоната, а и се оправдаха с особености на законодателството на ЕЦБ. В подкрепа на тезата за Гюров е и самото протичане на консултациите при Радев в понеделник.

Този път президентът покани и ДПС-НН на Делян Пеевски, които миналия декември пренебрегна. Във вторник се среща и с “Възраждане”. През 2023 г. машините за гласуване бяха превърнати в принтери. Снимка: Архив "24 часа"

Спешната промяна на изборните правила - желана, но по-скоро невъзможна

При 5 приети на първо четене законопроекта внасят нов само за напълно машинно гласуване

Да има ли машини за гласуване и какво точно да представляват те - това ще е основният спор при промените на Изборния кодекс, които ще занимават депутатите в последните дни на 51-ото народно събрание.

Въпреки заричанията на партиите и този път изборните правила ще се променят в 12 без 5. А още от началото на тази година в деловодството на парламента отлежава общ законопроект на пет групи за промени в ИК. Предложенията са минали на първо четене, така че ще трябва да минат на второ в комисия и зала. Те обаче са с много различия помежду си и едва ли партиите ще ги изгладят само на тези две заседания. ГЕРБ не участваха активно в тези дебати, но сега и в партията на Бойко Борисов има мнения, че кодексът трябва да се преработи, така че не е изключено процесът да започне изцяло наново.

След като поискаха време от президента именно заради кодекса, а и за да се случат промените по-бързо, от ПП-ДБ ще внесат напълно нови промени в ИК - само за връщане на машинния вот. Но без създаване на преброителни центрове, защото готовност за такава организация няма. Основната им цел е да се върне 100% машинно гласуване, при което машините броят бюлетини, а не просто ги печатат. Същото поиска и МЕЧ.

За смяната на сегашните машини с преброителни настояват от години ДПС-НН и ИТН. “Промяната” бяха разписали закупуване на “оптични устройства” за сканиране. ГЕРБ не са съвсем единодушни за машините, а “Възраждане” иска запазване на сегашните като принтери. Снимка: Пиксабей

Кой ще оцелее в кутия с отрова – котка, владетелят на квантовата политика Дончев или президентът

Кой има по-голям шанс да оцелее в кутия с отровен газ - котката на Шрьодингер, президентът Румен Радев или владетелят на “квантовата материя” Томислав Дончев? Въпросът, който звучи като за 100 хил. лв. в “Стани богат”, се оказа основен за разговорите при државния глава. През няколко години котката изскача от кутията жива и влиза в споровете на политиците ни, които и без да е намесен прословутият експеримент на австрийския физик, често изглеждат парадоксални.

Този политико-научен кръжок започна през 2016 г. Тогава Томислав Дончев пак бе вицепремиер, а разсъжденията му бяха по адрес на Реформаторския блок, който по това време е коалиционен партньор в правителството на Борисов.

Позицията на Реформаторския блок е променлива. Наблюдава се феномен в желанието им хем да е частица, хем да е вълна. Или като котката на Шрьодингер - хем да е жива, хем да е мъртва, казва тогава Дончев.

Няколко години по-късно по-време на пандемията животното отново влезе в политическия фолклор.

Има един известен условен експеримент, наречен “котката на Шрьодингер” - това е логическа фикция, котката е едновременно жива и мъртва. Ние се намираме в сходна ситуация, защото, ако следваме призивите и препоръките на г-н президента, това, което правим, очевидно е едновременно правилно и неправилно, каза Дончев на 27 октомври 2020 г., след като Радев ги е критикувал в същия ден за бюджета. И тогава той бе вицепремиер.

Пет години по-късно президентът очевидно не е забравил познанията на Дончев във философската страна на физиката и го цитира два пъти по време на консултациите с Деница Сачева и ПП-ДБ. При това и двата пъти май видя себе си като онази черна котка, защото използва метафора, когато бе попитан дали ще прави партия.

По отношение на мой политически проект - не е място тук за дебати има ли го, няма ли го. И да обсъждаме дали котката е жива, или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер, а вашият колега Томислав Дончев е експерт в тази област, каза на Сачева.

Съгласна съм с вас, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка, е трудна задача. Но не съм аз тази, нито пък политическа партия ГЕРБ, които непрекъснато поставят под съмнение парламентарната демокрация, отвърна му тя.

По-късно котката и Дончев изскочиха и в разговора с ПП-ДБ.

Не сме се събрали на раздумка за моя хипотетична партия. И да обсъждаме дали котката е жива, или мъртва. Вашият колега Томислав Дончев владее тази материя, обърна се Радев към лидера на ДСБ Атанас Атанасов.

Какъв всъщност е експериментът на нобеловия лауреат Ервин Шрьодингер? Той се състои в поставянето на котка в затворена кутия. В нея има уред, съдържащ отровен газ и радиоактивно ядро, като вероятността това ядро да се разпадне е 50%. В случай че ядрото се разпадне, механизмът се задейства, съдът с отровен газ се отваря и котката умира.

Според принципите на квантовата механика, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, то съчетава две състояния - разпаднало и неразпаднало, и котката е жива и мъртва едновременно. Ако кутията бъде отворена, извършващият експеримента трябва да види едно от двете състояния - ядрото се е разпаднало, котката е мъртва или ядрото не се е разпаднало, котката е жива.

Експериментът цели да бъде установено кога системата престава да съществува като съчетание между двете състояния, а избира само едното. Този парадокс на квантовата механика става нарицателен и за други сфери, защото показва, че всяка система приема само една от възможностите, като поставя въпроса за наблюдателя и интерпретациите. А дали нашата котка е жива, или мъртва - ще трябва да изберем след изборите.

