Заради смъртта на заседател делото за незаконния сондаж в Захарния комбинат в Пловдив тръгва отначало

Ваня Драганова

[email protected]

2016
Цветелина Кънева не признава вина и по делото ще бъдат разпитани част от свидетелите. Снимка: Ваня Драганова

Подсъдимата бивша шефка на Басейнова дирекция Цветелина Кънева не признава вина, разпитват само част от свидетелите

Внезапната смърт на съдебен заседател стана причина делото срещу бившата шефка на Басейнова дирекция - Пловдив Цветелина Кънева да тръгне отначало. Тя е обвинена, че когато проверки на 17 декември 2018-а и на 24 януари 2020 г. са установили незаконен сондаж на територията на Захарния комбинат - два тръбни кладенеца, не е дала предписания и не е осъществила необходимия контрол, от което са последвали щети за Басейнова дирекция - неплатена цена на 3691,16 куб. м  вода за 13 416,58 лв., както и неиздължени такси от 330,79 лв.

Цветелина Кънева беше задържана зрелищно на 24 февруари 2020 г. Наказателното производство се забави, защото беше изпратено в закрития впоследствие Специализиран съд. Тя не признава вина и делото ще протече с разпит само на част от свидетелите. Изслушването им започва на 10 февруари догодина. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Цветелина Кънева не признава вина и по делото ще бъдат разпитани част от свидетелите.

