Клати ли се столът на Зафиров и защо се отложи заседанието на БСП

Част от структурите в страната искат оставка и свикване на конгрес

Разговорът как соцпартията ще отиде на следващите избори тепърва предстои

Лидерът Атанас Зафиров остава начело на БСП засега, а заседанието на червения пленум, който трябваше да се проведе във вторник, се отложи.

След оставката на правителството, в което той е вицепремиер, сред социалистите се надигнаха гласове за свикване на конгрес и смяна на Зафиров. Това се очакваше да е една от темите на Националния съвет, първоначално насрочен за днес, след като от няколко структури излязоха с декларации в тази посока.

Пленумът трябваше да се събере ден преди БСП да отиде при президента за консултациите преди завъртането на рулетката с мандатите. Но след като двете най-големи сили декларираха, че няма да участват в ново правителство в рамките на това НС и ще върнат мандата, е ясно, че се отива на предсрочни избори. Затова разширеното партийно ръководство трябваше да даде насоки не само за разговорите при държавния глава, но и за това как отива на тези избори, след като

прогнозите на социолози им дават резултати на ръба на 4-процентовата бариера

Свикването на пленума за вторник бе обявено лично от лидера Зафиров след краткото му изявление в петък. Но до 19 ч в понеделник членовете на НС не бяха получили не само дневен ред, но и съобщение за часа на заседанието, което ознава, че пленумът се отлага.

Когато застана пред медиите в петък, лидерът и вицепремиер в оставка не отговори на въпроси, а само обяви, че е необходим бюджет на държавата за 2026 г. Единствено отчете, че

не успели да представят успехите на своите министри и депутати

Исканията за оставката на Зафиров вървят от няколко месеца с променлива сила. В началото на декември, още преди оставката на правителството, лидерът им да си ходи поискаха от БСП в Поморие. В декларация в подкрепа на протестите от миналата седмица пък червената структура в Сандански обяснява, че вижданията им се разминават с тези на централното ръководство, но “различната гледна точка е сила, а откритият диалог - основа за бъдещо единство и развитие”. През уикенда напрежение имаше и във Видин. С искания за оставка и конгрес още в края на октомври излезе и соцструктурата в столичния район “Младост”.

Всички решения за поведението на БСП през последната година са колективни, а не еднолични, вземани са от конгреса, Националния съвет и парламентарната група, защитават Зафиров обаче повечето соцдепутати. “Ако не беше БСП, нямаше да има правителство, нито членство в еврозоната, нито пари по ПВУ. Министрите ни не се провалиха, защитихме социалния вектор, запазиха се швейцарското правило за пенсиите и реакторите за АЕЦ “Белене”, обясни един от тях. Социалисти напомнят, че

такъв властови ресурс партията не е имала от времето на правителството на Сергей Станишев

с тройната коалиция. А пък Зафиров и ръководството се справили успешно с тежкото наследство на Корнелия Нинова и спасили партията от фалит.

Именно Зафиров беше избран от конгреса да я наследи на лидерския стол. След мъките покрай оставката и окончателното ѝ отстраняване от лидерския пост и от партията столетницата беше в изолация и финансова криза. Но Зафиров не само

успя да плати дълговете,

запази централата и възроди вестник “Дума”, но и разшири лявата коалиция с нови формации.

Въпреки това участието в правителството свали рейтинга на всички управляващи, включително и БСП. А на “Позитано” 20 вече са на тръни от това, че президентът Румен Радев дърпа все повече от хората им по места - и общински председатели, и дори кметове, а някъде дори цели структури.

Ако сега Зафиров се оттегли, трябва някой от петимата му заместници да стане временен председател. Това са Иван Таков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов. Един от тях ще трябва да подготви или конгрес, или пряк избор на председател, а едва ли най-подходящото време за избор на лидер е по време на парламентарен вот.