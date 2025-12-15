Почина доц. д-р Трендафил Кръстанов, открил най-старата книга на кирилица в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина големият български учен доц. д-р Трендафил Кръстанов. Това съобщи сценаристът Росен Петров във фейсбук публикация. Сред най-големите постижения на доц. Кръстанов е откриването през 1982 г. най-старата книга на кирилица в света – т.нар. Ватикански палимпсест.

"За пръв път дочух името му в НГДЕК още през късния соц., където се носеше полуслух и полулегенда, че един български учен направил „на пух и прах" съветската историография, която дълго време принизяваше значението на средновековна България за създаването и разпространението на кирилицата. Всъщност това е значението на Ватиканския палимпсест, той е пряко доказателство, че кирилица е създадена за нуждите на българите и българската империя, той е неопровержим факт, че българите са създали богослужебна литература на старобългарски език, която по-късно донесла вяра и знание и на други народи. Народи (или по скоро историци от тези народи), които и до ден днешен упорно наричат старобългарския – църковнославянски или южнославянски", пише в публикацията си Росен Петров.

"Виждал съм г-н Кръстанов едва няколко пъти, но знанията и ерудицията му бяха смазващи. Ватиканският палимпсест е всъщност само едно парченце от работа на този учен. По време на срещите ни често ми разказваше за връзките между България и Римската империя и ми напомняше, че Преслав, Плиска и Търново са били нов Трети Рим, че българите създали нов цивилизационен път, че делото на Кирил и Методий и техните ученици е далеч по-българско, отколкото предполагаме", продължава публикацията.

"За мен си остана загадка защото толкова значим учен като Трендафил Кръстанов не стана приживе например професор. Вероятно, защото нашата страна често оценява големите си чеда след смъртта им. „Палимпсест" всъщност означава „ръкопис", чийто първоначален текст е изтрит и върху него нанесен друг. И цялата българска история напомня на палимпсест – изчегъртвана, за да бъде пренаписвана.

Веднъж доцентът ми напомни защо трябва да помним с думите на Вазов:

„...че сме имали царства и столици,

и от нашта рода светци и патрици;

че и ний сме дали нещо на светът

и на вси Словене книга да четът;

и кога му викат: "Българину!" бесно,

той да се гордее с това име честно.

Нека наш брат знае, че бог е велик

и че той разбира българский язик..."

Нека не допуснем делото на Трендафил Кръстанов да бъде изтривано. Нека почива в мир и дано духът му продължава да живее сред българите", завършва своята публикация Росен Петров.