Радев: Картините на Васил Горанов преоткриват моменти и личности, изградили България

Талантът, размахът и всеотдайността на Васил Горанов в неговите картини докосват сърцата на всички българи, карат ги да преоткриват моменти, събития и личности от историята ни, изградили България през вековете. Това заяви президентът Румен Радев по време на откриването на изложбата „Крепости на вярата" на художника Васил Горанов и представянето на съпътстващия я албум със същото име, съобщиха от прессекретарита на президенството. Широкомащабните живописни платна в експозицията представят дванадесет манастира от Атон, както и Рилската света обител. Албумът към нея е публикуван от издателство „Захарий Стоянов", като в него се съдържат текстове на акад. Васил Гюзелев, акад. Георги Марков, проф. Иван Маразов и предговор от акад. Иван Гранитски.

Президентът открои избора и постиженията на Васил Горанов да твори на историческа и военна тематика и отбеляза, че в нашето минало вярата е била не само щит, но понякога се е налагало да бъде и меч. „Именно благодарение на това съчетание на слово, вяра и меч, ние сме просъществували и ще продължаваме да съществуваме", посочи държавният глава.

Румен Радев подчерта също така, че изложбата „Крепости на вярата" е продължение на родолюбивия порив на Васил Горанов, който се вижда и във всички негови изложби и експозиции до момента.

„Когато говорим за крепости на вярата, трябва да знаем, че Българската православна църква е била не просто крепост, а и наш спасител през дългата зима на потисничество", заяви държавният глава и изтъкна, че именно тя е съхранила нашата вяра, книжовност, език и духовност. Затова Света гора е неразривно свързана с българския дух и вяра. Президентът посочи също така, че изпитаното при първото му посещение в българския манастир „Св. Великомъченик Георги Зограф" в Атон не може да бъде описано с думи, но е изразено в платната на Васил Горанов.

Президентът припомни и за срещите си с игумена на манастира архимандрит Амвросий, когото награди с орден „Стара планина" първа степен при посещението си в Зографския манастир през 2019 г. С молитвите, които шепнат поколения монаси – неотклонно, устойчиво и непреклонно и с вярата, успяхме да просъществуваме като нация и именно с тази вяра ще продължим напред, посочи още държавният глава Румен Радев.