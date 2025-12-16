Ловджия застреля куче на колеги в Гурково, камера го издаде

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ловци от дружинката в ботевградското село Гурково настояват за тежко наказание заради умишленото убийство на ловно куче, стана ясно от репортаж в "Тази сутрин" по bTV.

Убитото животно е на Никола Петков, който разказа, че на мястото на убийството е имало камера, заснела всички действия на виновника.

"Нашийникът на кучето има джипиес, който спира да предава. Момчетата са отишли на място, видели са следи от автомобилни гуми и кадрите от камерата. Това е хладнокръвен убиец", обясни потърпевшият.

Според други членове на ловната дружинка мъжът, заснет на камерата, е признал в полицията, че е убил кучето - помислил го за бездомно.

"Не може да не е разбрал, че кучето е регистрирано и има стопанин. Убиецът е ловджия и не може да обърка бездомно с ловджийско куче. Той просто е хладнокръвен убиец и от камерата се вижда", разказват членове на дружинката.

Виновникът е задържан за 24 часа и след това освободен.

"Полицаите са си свършили работата на 110 процента. Сега той иска да му прекратим членството в ловната дружинка, а не да го изключим - ще отиде в друга дружинка да безчинства. Няма да го позволим - кучето е целенасочено убито", допълни Никола Петков.