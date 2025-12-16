ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сергей Лавров: Европа имаше много шансове да уреди...

55 пожара потушени за денонощие, 3-ма пострадали

Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Общо 55 пожара са потушени през изминалото денонощие, при пожарите са пострадали трима души. Това съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, информира БТА.

Пожарникарите са реагирали на 78 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са 30 пожара, извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са две. 

Мъж на 58 г. е с изгаряния по крайниците след пожар в къща, намираща се в с. Стряма, община Раковски. Причината за пожара е неправилно ползване на печка на твърдо гориво.

Мъж на 52 г. е  с леки изгаряния и надишване с дим след пожар в в къща в с. Чирен, общ. Враца, област Враца. Хоспитализиран е в ЦСМП – Враца, без опасност за живота. Причината за пожара е в процес на установяване.

При пожар в апартамент в ж.к. „Стрелбище“ в София жена на 82 г. е вдишала токсични газове и пари. Транспортирана е в МБАЛСМ „Пирогов“. Причината за пожара е късо съединение (възникнал авариен режим на работа в част от електрическата верига на електрически бойлер).

