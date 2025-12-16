Експерти подозират, че Стъкларя може да си е сътрудничил с МВР от години

Наркобосът Стъкларя, заради когото беше задържан шефът на столичното пето районно и още няколко униформени, може да си е сътрудничил с МВР от години, съмняват се експерти от силовите среди.

"Има два варианта. Или има колаборация с полицейски органи, или те нямат достатъчно информация и той винаги се измъква. Няма друга логика този човек да върши едно и също нещо от 2007 г. постоянно", посочи доц. Милен Илиев, бивш зам.-ректор на академията на МВР пред Нова тв. Според него мястото на задържаните ще се заеме от други разпространители и пазарът ще се разпредели - така става, когато има постоянно търсене на една стока.

"Лице с богата биография. Още 2007 - 2008 г. е главен свидетел срещу бандата на чуковете. Тогава се говори, че им е бил касиер, т.е. бил на високо ниво, а в последствие свидетелства срещу тях. След разпадането на делото няколко години по-късно е част от друго дело срещу знакови лица - Весо Паяка и Радо Ланеца. Наркорапрозстранители на територията на София. Съдейства на полицията, свидетелства", разказа за него Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията. Той изказа същата теза като доц. Илиев, като разказа, че откакто е минала ерата на престрелките и саморазправата между наркогрупите, е стандартна практика да си разчистват сметките през полицията - едната съдейства на МВР, за да разследват другата.

Конкурент на Стъкларя бил мъж отново с прякор - Жабата. Русев разказа, че навремето работил в "Дружба", тогава не се е чувало името му.

"Според мен и това дело ще катастрофира, защото борбата с корупцията е системно противодействие, а не гръмки действия от време на време", посочи доц. Илиев. Предполага, че няма да има достатъчно доказателства.

Шефът на 5-о РПУ Пламен Максимов беше задържан миналата седмица заедно с още няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността, новината излезе в петък. Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност". Той бил на поста от края на 2022 г. по предложение на тогавашния шеф на СДВР Калоян Милтенов. Преди това е оглавявал секторите" Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР. Росен Кръстев - Стъкларя, сочен за един от лидерите на наркопазара, беше арестуван в петък заедно с началника на 5-о РУ в София Пламен Максимов. Той е обвинен, че е вземал пари от Стъкларя, за да го предупреждава за акции.

Заедно с Максимов са задържани и шефът на сектор "Наркотици" в районното, двама от подчинените му криминалисти, 12 наркодилъри, работили в организацията на Росен Кръстев - Стъкларя. Според разследването полицаите са помагали на дилърите срещу ежемесечни подкупи.

Това е вторият път, когато името на Стъкларя се замесва в афера с арестувани полицаи. Мъжът е сочен за шеф на дилърите в кварталите "Люлин", "Западен парк", "Надежда", "Филиповци" и "Христо Ботев".

Криминалистът Иван Савов е убеден, че всеки наркозависим в София знае кои са употребяващите дрога. "Ако се поинтересувате повече, ще разберете и кой стои на върха на разпространителите. Надявам се да има още арести, това ще означава, че наистина се работи срещу наркоразпространението. Корумпирани полицаи и техни началници е имало, има и ще продължава да има. Много е примамливо, когато разполагаш с властови ресурс от страната на закона и можеш да го манипулираш, да спуснеш по пързалката. Когато обаче има данни за полицейски началник, който е ръководил група за разпространение на наркотици, трябва да знаем, че информацията е получавана месеци наред и е била анализирана. Изключвам импровизациите в този случай. Обикновено се търсят доверени лица, които са склонни към корупция, така че вероятно са били малко хора, ако има още замесени полицаи", посочи Савов.

И той се присъедини към тезата, че е възможно лидери на наркогрупировки да воюват чрез МВР, но добави, че това важи и за политическите партии. "Истината се позовава на събрани доказателства. В случая наблюдаваме синхронизирана операция в два града срещу организирана престъпна група, по-скоро в конкретния случай "Вътрешна сигурност" са си свършили работата. Почти няма полицейски началник в София, за когото да не се говори, че има връзки с престъпността, просто защото има много заинтерсовани да го злепоставят", каза още Савов.