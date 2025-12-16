ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Пламен Киров: Не виждам Радев да се е затичал към политическия терен, вероятно ще изчака

Проф. Пламен Киров Кадър: БНТ

"Не виждам Румен Радев да се е затичал към политическия терен, който е много кален в момента. Най-вероятно ще изчака. Не знам как си представят, президентът хвърля оставка и регистрира партия в Софийския градски съд", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров. 

"Президентът не е деполитизиран, той само не може да участва в ръководството на партия, но може да членува в такава. В не толкова близкото минало Петър Стоянов излезе и каза "Аз съм СДС-ар" и нищо не последва", коментира той. 

Той коментира и т. нар. "домова книга". 

"След като си там, трябва да приемеш назначението", заяви проф. Киров. 

Проф. Пламен Киров Кадър: БНТ

