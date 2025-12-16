Политолог: Служебен МВР министър може да е някой като Спецов - уж "ваш", но вече не

Борисов запази всички карти, защото си осигури меко кацане. Този сценарий беше възможен от самото начало. Подредиха си хора в т.нар домова книга и от там нататък парламентът продължава да работи, мнозинството в него е на същите,служебното правителство ще бъде оглавено най-вероятно от човек, излъчен от това мнозинство. Въпросът е кой ще оглави МВР. Тук Борисов може да играе хитро като с Румен Спецов, т.е. човек, който е от "вашите", но всъщност вече е от нашите, или човек, който да изглежда добър, за да създаде впечатлението, че всичко ще е чисто и почтено. Или пък интересът на Борисов е всичко да бъде чисто и почтено, за да не може Пеевски, ако е вярно това, което се говори, да пазарува повече гласове и да стане по-силен.

Това коментира политологът Петър Чолаков пред Нова тв относно предстоящото формиране на служебен кабинет. Той припомни за бившия шеф на НАП Румен Спецов - избран за този пост от "Промяната", лично защитаван от лидерът на ПП Асен Василев, който наскоро беше избран за особен управител на "Лукойл" от правителството на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП въпреки съпротивата на ПП-ДБ.

Според Чолаков ПП-ДБ биха могли да се разберат с Радев и на първо време за тях това би било по-добре. Голям риск за тях обаче би било да намерят съюзник срещу Делян Пеевски в лицето на Бойко Борисов.

Борисов успя да избегне да стане мишена. Потенциалните мишени бяха няколко, в последния момент той успя да слезе от влака и сега е само Пеевски, не че той е в цветя и рози, посочи Андрей Райчев. Той предупреди, че в бъдеще ГЕРБ, ПП-ДБ и партията на президента Румен Радев ще са основни политически сили, които ще трябва да се разбират по "съдбовни" теми, а не само за "някаква си" съдебна система - например към Тръмп ли да е ориентирана България.