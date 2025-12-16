Антон Кутев: Радев изпълни задачата на живота си - да е успешен президент, и ако не направи партия, бих го разбрал

Дали и кога президентът Румен Радев ще направи политически проект, е само негова воля. Не съм въвлечен в партийното му строителство. Има три варианта: изобщо да не направи своя партия, това е негово право - той е един успешен президент два мандата; втори - да направи партия след завъртане на рулетката, и трети да не е сега, а по-късно.

Това заяви по bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Румен Радев.

Според него вероятно на Радев му е проблем, ако тръгне сега - той е действащ президент и партийно строителство за президентската институция не е позволено.

"Но той не се увлича от партийно строителство, той е различен тип. В ситуацията в момента няма нужда от проект във вида, който го познаваме досега. Ако реши, няма нужда да прави това, може да не мине през структури - както направи царят.

В рамките на месец може да излезе електорално чисто и да не мине през процеса село по село. Не смятам че е неспортменско, ако тръгне да прави партия. Тръгва по-слабо от другите - той няма структури, медийната активност е важна, но е ограничена от закона. Той за партийната система е нов, срещата с избиратели е важна.

Затова има право да не го прави - той е изпълнил задачата в този си живот, ставайки изключително успешен президент. От него хората не очакват да е добър политик, а да промениш живота им. Това е трудно в една тежко завладяна държава. Въпреки че има прекрасен рейтинг, да избяга от него - да се впусне да спасява държавата, както хората очакват, ще е много трудно.

Винаги е играл като президент, притеснени са от него другите партии. В политиката конкуренцията е част от демокрацията, условията е в тяхна полза на досегашните партии, коментира още Антон Кутев. И допълни, че Радев няма време да регистрира собствена партия, в съда често има зависимости от Делян Пеевски.

"Важно е докъде ще доведе неговата поява - борба с корупцията, пренареждане на съдебната система, когато това се пренася в другите проблеми става сложно - сега тези решения зависят от елитите и от гражданите", допълни той.

Ако сега той направи проект, ще спечели изборите, убеден е Кутев. Но подчерта, че е важно как те ще се организират. Ако полицията и ЦИК подходят формално към нещата, ще има жалби в съда, но изборите ще се окажат законни. Колкото и наблюдатели да има в секциите, гражданите не могат да заместят държавните структури да гарантират демокрацията. Кутев изрази резерви към машинното гласуване.

Високата избирателна активност е единственият лек. Няма политик да не бъде връщан към делата му, коментира той вероятността на Радев постоянно да се напомня за договора с "Боташ", ако влезе като политически лидер.

"Ценното е, че с появата си Румен Радев ще вдигне избирателната активност", убеден е Антон Кутев.

Според него борбата с корупцията не трябва да е само на думи, а и на действия. Въпросът е могат ли Бойко Борисов и Делян Пеевски да съберат повече от 80 депутати, за да имат другите сто и шестдесет.

"Нямам нищо против ГЕРБ сами по себе си - просто трябва да подредим държавата си, промяната трябва да е във всички партии.

Сама по себе си политическата система няма за цел да промени нещо. С Радев може да се съберат сто и шестдесет депутати за промени в законите. Големият проблем не е дали той иска, а дали може да се пребори с корупцията."