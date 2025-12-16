ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виден пловдивски учен получава почетния знак на града

Мая Вакрилова

Доц. д-р Красимира Кръстанова Снимка: ПУ "Паисий Хилендарски"

Доц. Красимира Кръстанова е дългогодишен ръководител на катедра "Етнология" в ПУ "Паисий Хилендарски"

Етнолог, изследовател, преподавател и човек, отдаден на каузи - с този аргумент доц. д-р Красимира Кръстанова е номинирана за почетния знак на Пловдив. Заслугите й в областта на образованието, науката и културата са безспорни. Предложението е внесено от общински съветници от различни политически групи и ще се гласува на предстоящата сесия в четвъртък, 18 декември.

Доц. Красимира Кръстанова е дългогодишен ръководител на катедра "Етнология" на Философско-историческия факултет към ПУ "Паисий Хилендарски". Тя е историк по образование. Една от заслугите й е създаването на фондация "Стойна Кръстанова", която организира различни изложби.

"Като изследовател на материално и нематериално културно наследство, доц. д-р Красимира Кръстанова насочва значителна част от своята дейност към Пловдив и региона. Чрез различни лекции тя показва как предмети, практики и традиции съдържат памет и история", се казва в предложението.

Доц. д-р Красимира Кръстанова Снимка: ПУ "Паисий Хилендарски"

