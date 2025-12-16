ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш отбор от "А" група се отказа и от Трета лига

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21919960 www.24chasa.bg

16-годишен преби майка си в Перник

2052
Юмрук СНИМКА: Pixabay

Два случая на домашно насилие разследват служители от Първо РУ в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Малко преди 17 часа вчера на тел. 112 е подаден сигнал от 48-годишна перничанка, че 16-годишният ѝ син ѝ е нанесъл побой.

След преглед в ЦСМП е установено, че жената е с охлузни рани по тялото и крайниците. Обработена е и освободена за домашно лечение. Тийнейджърът е задържан за срок до 24 ч.

Около 02:30 ч. тази нощ 74-годишен мъж от Перник е подал сигнал в полицията, че след възникнал скандал със сина му е бил блъснат на земята и е получил охлузна рана на гърба.

На място са пристигнали полицейски служители, които са задържали 47-годишния му син. На мъжа е наложена 24-часова полицейска мярка.

По случая са образувани бързи производства, като разследванията продължават под надзора на прокуратурата.

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)