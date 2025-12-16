Окончателно: 7 г. затвор за Стойко, пребил смъртоносно за 60 лв. овчар в Скутаре

Ритал и го блъскал, а после го зарязал

Стойко Чепенлиев от пловдивското село Скутаре, който преби смъртоносно за 60 лв. пастир като непълнолетен, влиза в затвора за 7 години. Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

Двамата работели в стопанство близо до селото и на 10 септември 2023 г. Стойко срещнал овчаря Живко Петров. Попитал го дали има пари в себе си. Петров му дал 60 лв., но те се видели недостатъчни на Чепенлиев и той започнал да го рита и блъска. После го зарязал и трупът бил открит 3 дни по-късно на половин километър от мястото на побоя.