Бивш отбор от "А" група се отказа и от Трета лига

Окончателно: 7 г. затвор за Стойко, пребил смъртоносно за 60 лв. овчар в Скутаре

24 часа Пловдив онлайн

18-годишният Стойко Чепенлиев се усмихна на невръстното си дете в коридора на съда. Снимка: Никола Михайлов

Ритал и го блъскал, а после го зарязал

Стойко Чепенлиев от пловдивското село Скутаре, който преби смъртоносно за 60 лв. пастир като непълнолетен, влиза в затвора за 7 години. Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

Двамата работели в стопанство близо до селото и на 10 септември 2023 г. Стойко срещнал овчаря Живко Петров. Попитал го дали има пари в себе си. Петров му дал 60 лв., но те се видели недостатъчни на Чепенлиев и той започнал да го рита и блъска. После го зарязал и трупът бил открит 3 дни по-късно на половин километър от мястото на побоя. 

18-годишният Стойко Чепенлиев се усмихна на невръстното си дете в коридора на съда.

