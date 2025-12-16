"Възраждане" поиска от президента избори през март (Видео)

Няколко пъти президентът ги скастри, че ползват консултациите за предизборна агитация

Избори през март поиска "Възраждане" от президента Румен Радев по време на днешната им консултация преди връчването на втория и третия мандат. Вчера на среща на "Дондуков" 2 бяха и ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, но нито една от двете формации не каза директно кога си представят изборите.

Срещата продължи 18 минути, но през цялото време лидерът на партията Костадин Костадинов бягаше от същината на разговора и го водеше към еврозоната.

"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е социалноикономическата и политическата ситуация в страната. Вие го виждате всеки ден и по улиците, и в парламента", започна президентът. Той зададе на "Възраждане" три въпроса: виждат ли възможност за формиране на ново правителство в рамките на 51-я парламент, биха ли работили с някоя от формациите в него, или искат директно да се отива на предсрочни избори; има ли нужда от промяна на Изборния кодекс, за да се повиши доверието в изборния процес; виждат ли проблеми със закона за удължителния бюджет.

"Държавата се намира в доста сложна ситуация. За нас тя е кризисна. По тази причина смятаме, че не трябва да губим времето на българския народ и историческото време на България, което буквално изтича през пръстите на нашите ръце. Колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре. Това зависи единствено от вас, защото вие сте човекът, който ще определи датата с темпото на консултациите и раздаването на мандатите. Смятаме, че избори през март са съвсем постижими, защото това Народно събрание е политически мъртво, то няма никаква легитимност, от началото ние смятаме, че то е незаконно", отговори му Костадинов. Той припомни за частичното касиране на изборите от Конституционния съд и вкарването на нова партия в парламента - "Величие".

"Поставихте въпроса за бюджета. Смятаме, че има много сериозен проблем. Точно поради тази причина миналата седмица ви изпратихме писмо за свикване на КСНС. Предполагам е дошло при вас на 5 декември, защото тогава го изпратихме. Вие не ни отговорихте и аз сега искам да чуя вашия отговор, защото според нас сега трябваше да има такъв съвет, тъй като мнението на огромната част от българските граждани е ясно - искаме нови избори, на които да видим какъв ще бъде историческият ход на страната. Намираме се в безпрецедентна ситуация, защото предстои да бъде унищожена националната ни валута", продължи Костадинов. Той обясни, че страната ни е "тикана" в еврозоната, въпреки че нямаме редовен бюджет, а и според него НСИ манипулира данните за инфлацията.

Костадинов попита президента също защо преди две седмици не е изпратил свой представител в парламента, когато в залата се гледаше предложения референдум именно от държавния глава. Точката влезе по предложение на "Възраждане", но никой не дойде от "Дондуков" 2.

"Ние искаме да знаем вашата позиция - за българския лев ли сте, или за еврото", попита го директно Костадинов. И изреди част от мерките на "Възраждане", с които се опитват поне да отложат влизането на България в еврозоната. Днес Станислав Стоянов - председател на европейската партия Европа на суверенните нации, ще се среща с шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Костадинов също засегна въпроса с президентската партия: "Искаме да чуем вашето мнение. Все още сте президент, макар че усилено се говори, че ще влизане в парламентарните избори. Това вече вие ще кажете дали ще стане, или няма. Искаме да го чуем, защото това е най-важният проблем. Най-важното нещо в една държава след хората са парите". Завърши с това, че днес вместо консултации е трябвало да има КСНС.

"Вие ми предлагате да легитимирам и да възкреся на политическата сцена една власт, чиято политическа смърт беше подпечатана на протеста. Някои ваши колеги вече допуснаха тази грешка, би трябвало да сте си извели поуки от това, защото това им излезе скъпо", отговори му президентът защо отказва да свиква консултативен съвет. Обясни му, че на такова заседание мнозинството ще е същото, а изходът би бил ясен и накрая ще се окаже "загуба на време", а партиите биха го превърнали в сцена за предизборна агитация.

"И вие, като останалите политически партии, искате да превърнете консултациите в сцена за предизборна агитация", каза му още Радев. И отново опита да върне разговора по същество, като го пита за възможностите за ново управление, както и дали парламентът трябва да промени Изборния кодекс.

Костадинов обясни пред президента, че има партии в парламента, включително и неговата, които нямат представителство в ЦИК. Както и че е необходима висока избирателна активност, за да се преодолеят изборните манипулации. Настоя, че всички трябва да работят за това да изкарат на българите до урните. После отново директно зададе въпроса за лева и еврото на Радев и дори го посъветва - ако той бил на негово място, щял да потърси контакт с ръководството на ЕК, за да се обясни, че това, което се случва в страната не е редно, не може да се влиза в еврозоната по този начин. Изрази и притеснения, че българските левове, които излизат от обращение, ще бъдат физически унищожени, както и щели да нарежат машините за производството им. И така, ако "възраждане" дойде на власт, не може да възстанови печатането на български левови банкноти. Препрати и към състоянието на армията.

Нататък разговорът вече съвсем избяга от темата, президентът пък по темата за референдума, който сам поиска, този път изненадващо настоя "да сме коректни" и излезе със статистика - само няколко държави са имали референдум за влизане в еврозоната, в другите 19 е имало допитвания за влизането в Европейския съюз, които се смятат след години и като подкрепящи приемането на общата валута.

"Българите трябва да бъдат питани, затова и като президент съм предложил да се проведе този референдум. Далеч надхвърлихме темите на консултациите, които са за това има ли живот в този парламент, отиваме ли на избори, как ще правим избори. Другото е всяка партия да си прави своята програма и предизборна програма", каза още президентът, след което сложи край на срещата.

Костадинов не каза нищо по същество за удължителния бюджет и нито дума за промените в Изборния кодекс. Вчера ПП-ДБ поискаха време от президента, за да променят изборните правила, така че да върнат 100% машинно гласуване. Радев ги подкрепи за машините. "Възраждане" също са за машинен вот, но без устройствата да вадят протоколи с резултатите, а да има ръчно броене.

В 9,50 часа на "Дондуков" 2 пристигнаха лидерът на партията Костадин Костадинов с депутатите Цончо Ганев, Йордан Тодоров, Светослав Тодоров. След тях в 11,30 часа е групата на "ДПС - Ново начало".