Бивш отбор от "А" група се отказа и от Трета лига

3 години затвор за мъж с 27 кг коноп

коноп Снимка: Архив

Окръжният съд в Сливен призна за виновен подсъдимия Х. М. в това, че на 7 юли 2025 г., без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в особено големи размери – над 27 килограма коноп, съобщиха от институцията, информира БТА.

За извършеното престъпление съдът му наложи наказание лишаване от свобода за срок от три години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Зачетено е времето, през което Х. М. е бил с мярка задържане под стража – от 8 юли 2025 г. до влизане на присъдата в сила.

Съдът приведе в изпълнение и предходна присъда на Окръжен съд – Хасково, с която на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, също при първоначален строг режим.

Както БТА съобщи, канабисът се оценява на около 600 хиляди лева. По думите на окръжния прокурор Веселин Гангалов на цени на улицата количеството достига около 1 200 000 лева. 

 

 

