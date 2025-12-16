ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млада шофьорка се заби в бетонна колона в Добрич

Дияна Райнова

Млада шофьорка се блъсна в бетонна колона в Добрич. Тя е настанена в болница с травми, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 15 декември, около 13:40 часа е получено съобщение за възникнало произшествие по бул. „Трети Март" в град Добрич. На място е установено, че лек автомобил „Фолксваген", управляван от 27-годишна жена, поради влошаване на здравословно състояние, губи контрол над автомобила и се блъска в бетонна колона на мостово съоръжение. Пострадалата е настанена в болницата в Добрич с травми, без опасност за живота.

