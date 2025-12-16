46-годишен от с. Осеновец задържан заради закана за убийство към жената, с която живее

Мъж на 46 години от с. Осеновец е задържан в полицейския арест след отправена закана за убийство към 46-годишна жена, с която живее на семейни начала, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен, информира БТА.

След като заплашил жената, малко след 20 ч. на 15 декември, на адреса е изпратен полицейски екип от Районно управление - Шумен. Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство за извършено престъпление, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

Двама мъже бяха задържани след сигнали за домашно насилие, постъпили на 7 декември и 8 декември т.г. Полицаи задържаха двама мъже за упражнено домашно насилие и след постъпили сигнали на 10 декември. В началото на май директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен старши комисар Георги Гендов съобщи, че се отчита ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско.