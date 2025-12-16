Задигнаха колата на мъж от Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 14 декември около 6:15 ч., в село Разград, община Вълчедръм, област Монтана е бил откраднат паркиран лек автомобил „Рено", собственост на 70-годишен мъж от Монтана. В автомобила са били контактният ключ и документите.

По случая е образувано досъдебно производство, а колата е била обявена за общодържавно издирване.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия по горещи следи от служители на Участък - Вълчедръм при РУ-Лом е установено, че извършители на деянието са 18-годишни от село Разград и от град Вълчедръм. Лицата са задържани за срок до 24 часа. Автомобилът е намерен изоставен в землището на с. Ковачица с множество повреди.

Извършен е оглед на местопроизшествието и колата е върната на собственика срещу разписка. Работата по случая продължава в РУ-Лом.