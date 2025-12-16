"Възраждане" се обявиха против удължителния бюджет, искат нов без дългове

Не искаме държавата да продължи да задлъжнява. В този бюджет са предвидени 19 млрд. лв. дълг, ние не искаме това. Правителството трябва да предложи нов бюджет, без дълговете в него. Те имат за цел да маскират огромния дефицит в бюджета.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след края на закрития разговор на групата му при президента Румен Радев, който продължи около 40 минути. Той бе категоричен, че групата му е против удължителния бюджет, който вчера бе внесен от правителството в оставка и днес предстои да бъде гласуван на първо четене в комисии.

От партията са на мнение, че изходът от тази финансова ситуация е правителството да изкара бюджет, който да няма 3% дефицит, да намалят разходите, да не се теглят никакви кредити за 2026 г.

"Това може да стане много лесно със съкращаване на министерствата от 19 на 10. Това може да стане следващата година. Полезният ход , който само правителството може да направи, без значение редовно или служебно, е да предложи мерки, с които да няма дефицит и да се отрежат разходите. Той обаче няма да бъде направен защото сегашното правителство ще играе на сечено", обясни Костадинов.

По време на откритата част Костадинов поиска от президента предсрочните парламентарни избори да са възможно най-скоро, като поиска да се състоят през март. При закрити врата те коментирали, че възможният вариант за избори е в края на март, но не е била обсъдена конкретна дата.

"Не можем да разтягаме прекалено дълго този процес, всички искаме бързи избори", заяви Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" бе категоричен, че парламентът е изчерпан и няма да се опитват да съставят правителство в него, както и че той не е легитимен, а "морално обезценен".

"Колкото по-скоро минем през процедурата с консултациите, раздаването на мандатите и организирането на избори, толкова по-добре за страната", заяви той.

"Подчертахме пред президента желанието си да се запази българския лев, защото в момента се случва нещо, извън нормалния ход на политическия процес. България е на път да бъде вкарана в еврозоната незаконно, без редовно правителство и бюджет", каза още Костадинов.

"В хода на предизборната кампания ще настояваме единствено и само за анулиране на този ход като нищожен", допълни той.

Според него нямало подходящ кандидат за служебен премиер от т.нар. домова книга, от която държавният глава може да избира.

"Трябва да питаме представителите на ПП-ДБ, които направиха тази "домова книга" с ГЕРБ и ДПС какво мислят по въпроса. Това е въпросът към тях", заяви Костадинов.

Относно отварянето на Изборния кодекс за връщане на 100% машинно гласуване, за каквото се обявиха от ПП-ДБ, шефът на "Възраждане" заяви, че е възможно, но на практика няма да стане, защото управляващите досега имат 136 гласа- ГЕРБ, БСП, ИТН, ДПС-НН и независимите депутати, а те "нямат интерес да се променя Изборния кодекс".