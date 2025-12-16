Земеделци от Добричко тръгват за протест в Брюксел

11 земеделски производители от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и 10 от Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006 – Ген. Тошево, тръгват за Брюксел за участие в големия земеделски протест на 18 декември.

"От Националната асоциация на зърнопроизводителите тръгват над 70 земеделци, но заявките за участие на престават. Тръгването е на 17 декември. Ще има и представители на Българската аграрна камара", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. „Основните искания на протеста са общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС за следващия програмен период да остане самостоятелна и със собствен бюджет, а не да бъде вкарана в единни национални планове, каквото е сегашното предложение, преразглеждане на споразумението „Меркосур" за търговия с Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, което застрашава европейското земеделие, въвеждането на такса за внос на препарати от трети страни, извън ЕС, да бъде отложено и преразгледано", каза още Жекова."Разчитам нашият протест да бъде чут, защото „Кора Коджека", която организира протеста, е най-голямата земеделска организация в Европа и в Брюксел на протеста се очаква да присъстват над 10 000 представители на земеделския бранш от целия Европейски съюз", добави Коста Костов, председател на Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006 – Ген. Тошево.

"Това ще бъде най-големият протест, който организираме от 10 години насам. Ще има фермери, които са от 23 държави-членки, и очакваме между 8000 или 10 000 души. Датата не е избрана случайно - на 18 декември се събират премиерите на държавите-членки, за да обсъдят бюджета на ЕС - многогодишната финансова рамка за следващия програмен период", каза Ели Цифору – генерален секретар на „Копа Коджека" на годишния семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите, проведен в курорта „Албена" в края на ноември. „Всички фермери, които срещам ме питат: „ЕС иска ли да произвеждаме? Какво ще правим във фермите, за да внедрим всички изисквания, които нямат логика за нашия бизнес?", добави тя и покани всички български фермери да се присъединят на протеста. Земеделският министър Георги Тахов заяви на семинара, че притесненията на земеделците за бъдещата ОСП са основателни. Той повтори пред земеделците, че позицията на държавата България е ОСП да остане самостоятелна и със собствен бюджет.

„Новият подход на ЕК означава на практика за всяка страна да определен бюджет, а тя от своя страна на база на икономическите си възможности ще има право да дофинансира собствените си производства. Още повече, че бюджетът за земеделие намалява, няма заложена инфлация. Едно от ключовите притеснения е идеята бюджетът за земеделие да бъде обединен с останалите европейски фондове. Няма политик, който да избере фермер пред асфалтиране на улица", коментира Жекова. По думите й, ако предложените промени бъдат приети, ОСП ще престане да бъде „обща", тъй като богатите държави ще могат да дофинансират производителите си, а бедните – не. В същото време бюджетът за земеделие след 2027 г. реално се свива с около 50%,, ако се включи и ефектът от инфлацията, която не е отчетена в рамките на 21 години, добави тя.

„Ситуацията в България също е критична. Производствените разходи са нараснали с около 40% заради войната, блокирания внос на торове и горива, санкциите срещу Русия и международната икономическа несигурност. В същото време изкупните цени на основните култури – пшеница и царевица, са трайно ниски от години и продължават да се сриват. Пшеницата се търгува около 35 ст./кг – ниво от преди 10 години, слънчогледът пада до 85–90 ст./кг, а царевицата – до 35 ст./кг и то при проблеми с алфатоксини. Цените са отпреди 10 години. Търговия почти няма, преходният остатък става огромен, а складовете са пълни", алармира Жекова. Банките официално затвориха портфейлите си за земеделците, за сектора, предупреди Жекова. Междуфирмената задлъжнялост нараства, а фалитите вече са факт. С около 40 процента са намалели земеделските стопанства в България за последните 10 години, добави председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.