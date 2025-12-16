ДПС иска отваряне на Изборния кодекс, гласуване с хартия и машинно броене (Видео)

Почти е сигурно, че парламентът ще заседава извънредно, за да приеме удължителния бюджет - или на 22 и 23 декември, или между Коледа и Нова година

ДПС е "за" отваряне на Изборния кодекс и дори възнамерява активно да участва в тези процеси. Движението ще настоява за гласуване на хартия и купуване на машини, които да броят бюлетините, за да се избегнат грешките на членовете на секционните избирателни комисии. Това стана ясно по време на консултацията им при президента Румен Радев преди връчването на втория и третия мандат за съставяне на правтелство.

"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно, дългосрочно управление с ця мандат, така че да реализира важни политики. Вие сте в дълбочината на процесите, които текат в парламента и обществото", започна президентът. Попита ги дали биха "продължат тази теза" и да търсят продължаване на живота на 51-я парламент, или и те искат да отиваме директно на избори, как гледат на необходимостта от промени в изборния кодекс и на удължителния бюджет.

Цонев първо благодари за поканата. При предходните консултации през декември 2024 г. те не получиха такава.

"Подкрепяли сме кабинета за политики, не сме участвали в управлението с постове нито в изпълнителната власт, нито в комисиите в парламента - в ръководството нямаме свои представители, за да е ясно, че подкрепяме правителството по тези причини, а не по властови", каза Цонев. СНИМКА: Георги Палейков

"На втория въпрос - дали смятаме, че в този парламент трябва да продължим тази наша политика, не, разбира се. Събитията ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот. По наше мнение трябваше да има редовен нормален бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация ще подкрепим и удължителния. Този парламент трябва да осигури промени в Изборния кодекс, които да дадат възможност процесът да стане по-прозрачен и сигурен. Ще чуем всички предложения, когато се отвори кодексът, което вероятно ще стане веднага след Нова година. От години ДПС настоява за машинно гласуване. Ясно подчертавам, че продължаваме, но не с тези машини, които са абсолютно компрометирани. От първия ден настояваме машините да са преброяващи, сканиращи, за да се избегне най-големият порок на хартиеното гласуване - секционните избирателни комисии и грешките, които стават там", продължи Цонев. Той се съгласи, че те са обясними - има около 11 хил. комисии с 5-6 души комисия поне и няма къде да се намерят 50-60 хил. обучени души.

"За да се избегне този сериозен дефект на хартиеното гласуване, трябва да се гласува на хартия и да се брои с преброителни машини. Дали ще можем да го направим за тези избори не знам, но Изборният кодекс беше подготвен преди протестите веднага след тези избори да се доставят такива машини и да се премине поетапно - първо 50%, после и 100%, към преброяващи машини. Ще вземем много активно участие в процеса по приемането на Изборния кодекс. Тези машини - както придобиха популярност "мадуровки" по името на венецуелския президент, са компрометирани", продължи депутатът от ДПС.

Нататък Цонев продължи с темата за бюджета. "Редовният бюджет имаше за цел да подпомогне хората при въвеждането на еврото, бизнеса и общините. Според нашия анализ не беше добре комуникиран нито със социалните партньори, нито с парламента, нито в обществото, защото няма добър и лош бюджет, а такъв, който отговаря на условията и се съобразява с това, което се случва във финансовата и икономическата сфера на страната. И няма един вариант на бюджет, въпросът е зад какво застава съответното управляващо мнозинство като политики. Твърдя, че първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият беше по-добър от удължителния, защото той не дава възможност за защита на големи социални групи, да се провежда никаква политика, той е кризисен, в който основният постулат е, че се харчи според това, което се събира", посочи Цонев, който е във финансовата комисия на парламента. И предупреди, че януари и февруари са с най-слаби постъпления, което ще утежни ситуацията.

"Основната опасност при въвежзданеото на еврото е спекулата. Всичко останало е подготовка на анституциите, а те са готови - и БНБ, и всички останали. Нашата парламентарна група проведе множество заседания на тема как да се справим със спекулата и ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет", продължи Цонев. Успокои, че други опасности няма.

Президентът попита дали ако не се приеме тази поправка в ИК и няма физическа възможност за доставка на новия вид машини, ДПС ще е против употребата и на сегашните устройства. А за проблема със спекулата се съгласи и разказа, че е разговарял с президента и премиера на Хърватия, както и с българи там, те му обяснили, че цените там са започнали да растат още преди излизането на положителния конвергентен доклад. Затова и според Радев у нас "не се е свършила работата, която трябваше да се свърши, за да няма спекула".

"Споделям вашата критика по отношение на мерките ,че в някаква степен не бяха достатъчно адекватни и навременни. Ако няма да прозвучи самохвално, през цялото време нашата партия опитваше да прави всичко възможно. Изпълнителната власт трябваше да е по-твърда. Трябваше да сме по-твърди, маневрени, действени", съгласи се Цонев. Даде пример с Гърция, където правителството се е договорило с веригите да следи цените на хиляда стоки, така че да не скачат цените необосновано. Преди това държавата е наложила санкции за над 1 млрд. евро, с което е принудила веригите да седнат на масата на преговорите. Парламентарната група на ДПС провела над десет заседания конкретно по въпроса с преговорите.

"Хартиената бюлетина дава дефект в секционните избирателни комисии. Опитвали сме с всякакви мерки този дефект да бъде преодолян, включително въвеждането на видеонаблюдение. Очевидно продължава да дава дефект. Тези машини, чийто софтуер не е под достатъчно ефективен контрол, и които показаха защо в Европа никъде ги няма, не сме съгласни да отчитат резултата. Както беше досега - може да се гласува за улеснение, но трябва да се брои и да има партиен и граждански контрол, ние също ще осъществим такъв в секциите, както и видоенаблюдение. Комбинацията от тези мерки може би ще доведат до по-прозрачен процес", обясни Цонев.

Радев му припомни, че партиите имат право да изискат достъп до кода на машините. Последно ги попита и как ще се приложи удължителният закон в евро, който е изготвен в левове.

"Има текстове, които препращат към текстовете в законодателството, които превалутират, така че този въпрос е решен, ако има някакъв пропуск, ще го поправим между първо и второ четене, но няма да можем да поправим голямата щета, че удължителният закон не предвижда социалната защита и политиките, които в условия на криза и на преход от една валута към друга, това ще бъде дефицит, проблем на обществото, на служебния кабинет. Тук също сме в конструктивна готовност да помагаме", каза още Цонев.

В края на разговора се включи и вицепремиерът Илияна Йотова, която попита как ДПС вижда сроковете за приемане на бюджета. Цонев обясни, че към момента на разговора заседава бюджетната комисия, тази седмица ще минат на първо и второ четене. Вероятно 22 и 23 декември ще са работни, за да мине и на второ, другият вариант е между Коледа и Нова година. Йотова не се включи по време на консултациите с предходните партии ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ вчера, нито сутринта с "Възраждане". След края на официалната част ДПС останаха при Радев за закрита среща.

"ДПС - Ново начало" отидоха на консултации при президента Радев

Партията беше представена от още четирима депутати, сред които Искра Михайлова и Халил Летифов.