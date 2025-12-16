Терзиев предлага през януари СОС да възложи на Световната банка анализ на "Топлофикация-София"

Той трябва да покаже какви са възможностите за спасяване на дружеството с частен капитал, но без да се променя собствеността

Столичният общински съвет да разгледа още през януари доклад, с който да се възложи на Световната банка и на Международната финансова корпорация да направят пълен анализ на състоянието на "Топлофикация - София", след като предложението му беше отложено и няма да се гледа на сесията в четвъртък. Това стана ясно на брифинг на кмета на София Васил Терзиев и председателят на СОС Цветомир Петров.

Целта е да се анализира реалното състояние на "Топлофикация - София". Знаете, че там има много проблеми - и с качеството на услугата, и с дълговете. Всеки момент, в който не правим нищо, само задълбочава проблемите. Ако се прави само оценка на техническото състояние, то няма да ни даде нищо. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как това дружество трябва да бъде съживено, защото то отговаря за топлоподаването на 70% от домакинствата. Важно е да се анализира не само техническото, но и финансовото състояние, както и регулаторната рамка", обясни Терзиев.

Той подчерта, че трябва да се работи заедно с държавата, за да се намери решение за дълга и "да се стигне до работещи варианти - дали под формата на публично-частно партньорство или друга, от къде могат да дойдат тези огромни инвестиции, които са необходими, за да се задвижи дружеството". Според Терзиев са нужни над 1 млрд. евро за рехабилитация на мрежата и инвестиции в когенерационни мощности. А задълженията също са над 1 млрд. евро и трябва да бъдат преструктурирани.

"Няма нищо вярно в твърденията, че Терзиев ще хариже "Топлофикация" на безценица. Аз не съм феодал. Това е решение на СОС. Първо търсим цялостната картина, за да може след това да вземем информирано решение за следващата стъпка. Казвал съм моето мнение - концесия. Проблемите на дружеството са проблеми на целия град и на държавата. Не се предлага скрита приватизация. Държа "Топлофикация - София" да остане общинско дружество. Темата за смяна на собствеността в частни ръце не е приемлива и аз съм против", подчерта Терзиев. Според него не е добро решение и дружеството да бъде върнато на държавата.

Ако през януари докладът бъде приет, изготвянето на анализа ще отнеме 8-9 месеца.

Терзиев изрази надежда, че в четвъртък СОС ще подкрепи предложението му за административна реформа, което внася за трети път, след като предишните два варианта бяха отхвърлени.

Този път докладът е придружен и с анализ как в още 6 общини е направено взаимодействието между политическите лица - зам.-кмет по строителството и главния архитект. Според кмета анализът трябва да "даде допълнителна увереност на общинските съветници, че това, което предлагаме в София ще ни доближи до всички други общини и не е някаква екзотика". Той напомни, че основната цел на реформата в направление "Архитектура и градоустройство" е да се раздели политическата роля от техническата.

"Главният архитект има техническа роля, която отговаря за бърз и ефективен административен процес за издаване на разрешителни за строеж, визи за проектиране, въвеждане в експлоатация. Имаме нужда от зам.-кмет по градоустройство, който да отговаря за дългосрочното планиране и развитие на града. Имаме проблем с презастрояването, защото водещ е инвестиционният процес, аз искам да обърна това чрез изготвяне на нов общ устройствен план, цялостни ПУП-ове, намиране на инструменти, с които да се реализират. А не отзад напред и да се чудим защо няма улици, канализация, детски градини", подчерта кметът.

Той отново заяви, че чрез реформата не търси решение на проблема с арх. Богдана Панайотова.

"Структурата не решава присъствието или отсъствието на Богдана Панайотова в администрацията. Решава проблемът да няма един всесилен главен архитект и НАГ да действа като автономна единица", обясни отново Терзиев.

Той свали доверието си от настоящия главен архитект Богдана Панайотова, след като тя изрази несъгласие с представената от кмета реформа. Така в първия вариант на реформата НАГ трябваше да остане с 50 служители, а във втория направлението изцяло да се реформира и към главния архитет да няма нито един служител. Панайотова обаче отказва да подаде оставка и все още е в болничен.

Терзиев обясни, че ако отново не получи подкрепа за реформата, вероятно ще я предложи за четвърти път, но без промените в НАГ, а само за тези, за които има съгласие - нов зам.-кмет по сигурността, разделяне на направлението по култура и образование на две и др.