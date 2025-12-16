Банкомат пламна в Плевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Банкомат горя в Плевен, съобщиха от полицията.

Пожарът е станал тази сутрин в жк. „Дружба".

Размерът на нанесените материални щети, както и причините за инцидента, са в процес на установяване.

По случая се води разследване.