Банкомат пламна в Плевен

Банкомат СНИМКА: /Pixabay

Банкомат горя в Плевен, съобщиха от полицията.

Пожарът е станал тази сутрин в жк. „Дружба".

Размерът на нанесените материални щети, както и причините за инцидента, са в процес на установяване.

По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

