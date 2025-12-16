Бериван не признава за убийството на приятеля си в Пловдив, ще разпитват свидетели

Синът и сестрата на Ивайло Ангов предявиха граждански искове за общо 180 000 лв.

С разпит на свидетели и вещи лица тръгва делото срещу пловдивчанката Бериван Белялова, обвинена в умишленото убийство на 50-годишния си приятел Ивайло Ангов в апартамента му кв. "Тракия". Процесът ще се гледа по общия ред, а следващото заседание беше насрочено за 30 януари.

Днес Окръжният съд конституира синът и сестрата на загиналия - Томас и Албена Ангови, като частни обвинители. Младежът предяви граждански иск от 60 000 лв. за смъртта на баща си, а жената - същата сума, но в евро.

Ангов издъхна на 6 януари 2023 г. 23-годишната тогава Белялова го посетила в апартамента му. Двамата пили алкохол заедно с приятел на Ивайло, а когато той си тръгнал, телефонът на младата жена звъннал. Домакинът се ядосал и прибрал устройството, след което избухнал скандал. Според обвинението Ивайло ударил Бериван и извадил газов пистолет от под възглавницата си. Насочил го срещу нея, но тя успяла да го вземе и го простреляла няколко пъти. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта му е остра кръвозагуба.

Разследването на случая продължи дълго, извършени са множество експертизи. Прокурор Гинка Лазарова заяви в съдебната зала, че разпитът на вещите лица ще продължи изключително дълго.