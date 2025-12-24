ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екипът на БУЛФАРМА и болниците в групата й - УМБАЛ „Софиямед" и МБАЛ „Сердикамед" - София, УМБАЛ „Пълмед" - Пловдив, МБАЛ „Бургасмед" - Бургас, МС „Здраве" - Пазарджик, МБАЛ „Велимед"- Велинград и МБАЛ „Проф. Д. Ранев" -  Пещера поздравява всички свои служители, работещи във фирмите от групата, персоналът в лечебните й заведения и техните пациенти, настоящи партньори и приятели с настъпването на коледните и новогодишни празници.

С пожелание за много здраве, щастие и късмет през новата 2026 година!

