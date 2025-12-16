"Спаси София": Без технически одит на "Топлофикация - София" няма как да се решат пробллемите

Без технически одит, който да покаже какво е състоянието на "Топлофикация - София", кметът си играе на хазарт със сметките на хората, защото звучи хубаво да намерим частен инвеститор. Но как знаете колко инвестиции са нужни, след като не знаем какво е техническото състояние. Не знаете какво продавате, а как ще знаете, че сделката ще е изгодна за общината. Това е един непрофесионален подход по изключително важна тема. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев по повод отложения доклад на кмета на София Васил Терзиев за възлагане на анализ на "Топлофикация - София", който да бъде направен от Световната банка.

Има създадена работна група за "Топлофикация - София" от май месец и тя е заседавала само веднъж. А от април месец докладът на "Спаси София" за технически одит не се разглежда. Дружеството трупало всеки ден загуби от 1 млн. евро.

Факт е, че ситуацията в "Топлофикация - София" е критична, но не знаем дали продаваме каруца или мерцедес. Докладът на кмета е отложен, защото не носи никаква информация, каза общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски.

Според "Спаси София" вече било ясно кой ще е частният инвеститор, който ще влезе в общинското дружество. Според тях става дума за американско дружество, зад което обаче стоял български бизнесмен.

Зографски обясни, че се готви и приватизация и дигитализация на рекламата в софийското метро, която предвиждала "хиляди екрани да бъдат поставени във влаковете - над 2800". Това означавало, че на всеки един метър в метровлаковете щяло да има екран. Докладът е внесен от председателя на СОС Цветомир Петров. От "Спаси София" призоваха този доклад да бъде оттеглен.