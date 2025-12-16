Благотворителен концерт ще набира средства за лечението на 44-годишна жена в Пазарджик

Съставите към Общински детски комплекс – Пазарджик ще обединят талант, съпричастност и доброта в благотворителен концерт-спектакъл „Дари надежда за Таня", с цел набиране на средства за лечението на Таня Мирчева в Турция. Събитието ще се проведе утре в Спортна зала „В. Левски" в града от 18,30 ч., съобщиха организаторите.

Таня Мирчева е на 44 години, майка на две деца – Дарина на 11 години и Петя на 5 години. През 2021 г. е диагностицирана с рак на стомаха. Налага се да изрежат стомаха и след това започва химиотерапия. За известно време сякаш нещата се оправят и тръгват "на добре" до преди 3 месеца, когато откриват метастази в лимфните възли на шията и се налага нова операция. Сега е в Турция на лечение, което се оказва непосилно за семейството и се нуждаят от 180 000 лв.

На сцената публиката ще има възможност да се наслади на изпълненията на Представителна фолклорна формация „Гласовете на Орфей", Танцов състав „Детство", Школа по спортни танци и стрийт денс „MDX", Мажоретен състав „Мистерия" и Школа за класически и модерен балет „Радост".

Част от благотворителната кампания е XVI-ият конкурс за картичка, рисунка и сурвачка „НАПРАВИ ДОБРО ЗА КОЛЕДА", чрез който преди началото на концерт-спектакъла ще бъдат предлагани за продажба отличени творби. Всички събрани средства ще бъдат преведени по дарителските сметки за Таня.

Освен това, във фоайето на спортната зала ще бъде поставена кутия за дарения, в която всеки желаещ ще може да подкрепи каузата.

Дарения могат да бъдат направени и по банков път:

IBAN: BG67UBBS80021048805150

Титуляр: Таня Кирилова Мирчева