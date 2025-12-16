ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ресорната комисия в НС прие удължителния закон за ...

Желязков и лидерите на още 7 държави членки на ЕС обсъждат сигурността по Източния фланг

1236
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Започна участието на министър-председателя Росен Желязков в срещата на върха на държавите членки на ЕС по Източния фланг. Желязков беше посрещнат в Хелзинки от премиера на Финландия Петери Орпо. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В рамките на днешния форум лидерите на Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва ще обсъдят сигурността по Източния фланг на ЕС, както и необходимостта от координирани действия за укрепването на неговата отбранителна готовност и дългосрочна устойчивост в контекста на сътрудничеството ЕС - НАТО.

Ще бъдат разгледани също заложените цели в публикуваната през октомври Пътна карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. и по-специално инициативата „Бдителност по Източния фланг". Теми от предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел също ще бъдат във фокуса на разговорите в Хелзинки днес.

