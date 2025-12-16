Изправят на съд 25-годишния Трайко за опит за убийство в пловдивско село

Викал обиди по адрес на опонента си през деня, вечерта напрежението ескалирало

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 25-годишния Трайко Георгиев за това, че опитал умишлено да убие Здравко Христев, на 35 г., в село Караджово. 10 г. по-възрастния мъж бил откаран в болница и бил спасен от лекарите, съобщиха от държавното обвинение.

На 11 май м.г. в селото се провел футболен турнир, в който участвали шест местни отбора. За победителя бил определен награден фонд от 300 лева. Христев бил организатор на събитието и участвал в тима победител.

Георгиев наблюдавал футболните срещи и подхвърлял обидни реплики към другия мъж. Той обаче не му обръщал внимание и не отговарял на тях понеже знаел, че Трайко е конфликтна личност и обичайно носи в себе си нож. Вечерта играчите от отбора победител се събрали в центъра на Караджово да се почерпят. Там бил и Трайко Георгиев който продължил да се заяжда със Здравко Христев. При поредната обидна реплика двамата се изправили един срещу друг и се сбутали. По-младият мъж извадил сгъваем нож и пробол опонента си в гърба. Това се е случило в първите часове на 12 май. На място пристигнали полицейски и лекарски екипи, а пострадалият бил настанен за лечение в болница.

Спрямо обвиняемия Трайко Георгиев е взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд.