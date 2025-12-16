ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ресорната комисия в НС прие удължителния закон за ...

Затворник почина в линейка на път за болница

Тони Маскръчка

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Затворник почина в линейка на път за болница. В понеделник, малко след 22.00 ч., на път за здравно заведение, в линейка е починал 38-годишен мъж. Той изтърпявал наказание "лишаване от свобода" в затворническото общежитие в дупнишкото с. Самораново.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място като следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, работата продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

