Затворник почина в линейка на път за болница. В понеделник, малко след 22.00 ч., на път за здравно заведение, в линейка е починал 38-годишен мъж. Той изтърпявал наказание "лишаване от свобода" в затворническото общежитие в дупнишкото с. Самораново.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място като следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, работата продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил.