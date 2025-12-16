ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов началник на РУ на МВР в Казанлък, но временно

Ваньо Стоилов

Новият началник на РУ на МВР в Казавкъл гл. инспектор Таньо Танев /в средата/ бе представен днес пред личния състав на управлението. Снимка: МВР

Директорът на ОДМВР - Стара Загора старши комисар Красимир Христов представи главен инспектор Таньо Танев пред състава на РУ-Казанлък

От днес със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Таньо Танев надначен временно за началник на РУ на МВР  в Казанлък, съобщават от пресцентъра на областната дирекция в Стара Загора. Танев е завършил висше образование в Бургаския свободен университет, а средно - в СМУ в  Пазарджик.  Работи в МВР от 1992 година, като е заемал различни длъжности в ОДМВР - Стара Загора. От 2024 г.  до момента е бил началник на група „Оперативна дежурна част" в ОДМВР - Стара Загора. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Досегашният началник на РУ-Казанлък гл. инспектор Иван Господинов е преназначен на длъжност началник на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при  ОДМВР - Стара Загора.

